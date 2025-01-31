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5 curiosidades interessantes sobre a Constituição Federal

Ela garantiu direitos individuais e sociais, promovendo a igualdade, a liberdade e a participação popular na política
Portal Edicase

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Publicado em 

31 jan 2025 às 18:00

Publicado em 31 de Janeiro de 2025 às 18:00

A Constituição Federal em vigor foi promulgada em 1988 (Imagem: Appreciate | Shutterstock)
A Constituição Federal em vigor foi promulgada em 1988 Crédito: Imagem: Appreciate | Shutterstock
A primeira Constituição Federal do Brasil foi outorgada no dia 25 de março de 1824 pelo imperador D. Pedro I. Este documento teve como objetivo estabelecer uma estrutura para o funcionamento das instituições políticas e jurídicas do país após a independência. Desde então, o Brasil teve sete Constituições. Todavia, somente a de 1988, promulgada no dia 5 de outubro, está em vigência atualmente.
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é um marco fundamental na história do país, pois consolidou a redemocratização do país após mais de duas décadas de regime militar. Conhecida como a “Constituição Cidadã”, ela garantiu uma ampla gama de direitos individuais e sociais, promovendo a igualdade, a liberdade e a participação popular na política.
Abaixo, confira 5 curiosidades interessantes sobre a Constituição Federal!

1. Direito à educação

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu o direito à educação como um bem de todos e dever do Estado. Além disso, a Carta Magna determina que o ensino fundamental seja obrigatório e gratuito, garantindo o acesso à educação básica para todas as crianças e adolescentes.

2. Garantia aos direitos humanos

A Constituição Federal brasileira é uma das mais avançadas do mundo em relação à proteção dos direitos humanos. O documento garante, por exemplo, a igualdade entre homens e mulheres , a liberdade de expressão, a liberdade de religião e o direito à moradia.
A Constituição Federal estabelece a divisão dos poderes em Executivo, Legislativo e Judiciário (Imagem: ErenMotion | Shutterstock)
A Constituição Federal estabelece a divisão dos poderes em Executivo, Legislativo e Judiciário Crédito: Imagem: ErenMotion | Shutterstock

3. Separação dos poderes

A Constituição Federal estabelece a divisão dos poderes em Executivo, Legislativo e Judiciário, cada um com funções específicas para garantir o funcionamento democrático do país. O Executivo é responsável por implementar políticas públicas e executar as leis. O Legislativo tem a função de elaborar, alterar e aprovar as leis. Já o Judiciário é encarregado de interpretar as leis e garantir sua aplicação de forma justa e imparcial.

4. Direitos aos trabalhadores

A Constituição Federal de 1988 inclui uma série de proteções aos trabalhadores, como o direito a férias, descanso semanal remunerado, 13º salário, jornada de trabalho de 44 horas semanais, licença-maternidade, segurança no trabalho, entre outros. Essas disposições regularizam as condições entre empresas e trabalhadores, estabelecendo um marco importante para a justiça social no país.

5. Direitos aos povos indígenas e quilombolas

A Constituição Federal de 1988 foi a primeira a reconhecer oficialmente o direito dos povos indígenas às suas terras tradicionais, garantindo sua demarcação e o respeito a seus modos de vida. Além disso, garantiu aos remanescentes de quilombos o direito à posse de suas terras, confirmando sua importância histórica e cultural na formação do país.

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