ES alcança maior atividade econômica do país em maio, aponta Banco Central

O Espírito Santo registrou o maior crescimento da atividade econômica do Brasil em maio, segundo dados do Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR) divulgados pelo Banco Central.





O Estado teve alta de 4,4% em relação a abril e alcançou o segundo melhor desempenho acumulado em 12 meses entre os 14 estados acompanhados pelo BC, com avanço de 3,9%.





O resultado capixaba também contribuiu para o desempenho da Região Sudeste, que apresentou expansão de 1,6% no período, acima da média nacional de 1,4%. Entre os estados, após o Espírito Santo, os maiores crescimentos mensais foram registrados por Goiás (1,1%), Ceará (1,0%), Paraná (0,9%) e Santa Catarina (0,8%).





O governador Ricardo Ferraço (MDB), que assumiu o comando do Estado em abril, atribuiu o resultado ao ambiente de estabilidade, planejamento e parcerias construído nos últimos anos.





“Os dados consolidados pelo Banco Central, mostrando o Espírito Santo entre os líderes de crescimento do Brasil, comprovam que somos o Brasil que dá certo, que estamos no rumo e no ritmo certos. Eles demonstram o quanto estamos avançando na agricultura, no comércio, na indústria, na confiança e na capacidade empreendedora dos capixabas”, afirmou.





Ferraço também destacou a diversificação da economia capixaba, que reduziu a dependência do setor de petróleo e gás. “A arrecadação derivada do petróleo e do gás já chegou a representar 20% da nossa economia. Hoje, representa cerca de 5%. O Espírito Santo encontrou seu caminho a partir da diversificação, reduzindo a dependência desse setor e fortalecendo novas vocações econômicas”, disse.





O IBCR é considerado uma das principais referências para acompanhar o ritmo da economia brasileira e funciona como uma prévia do Produto Interno Bruto (PIB).