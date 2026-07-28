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ES alcança maior atividade econômica do país em maio, aponta Banco Central

Levantamento do BC ainda mostra que estado capixaba ficou com o segundo melhor desempenho em 12 meses

Publicado em 28 de Julho de 2026 às 11:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2026 às 11:25
Terminal de cargas do Porto de Vitória, chamado de TVV Carlos Alberto Silva

O Espírito Santo registrou o maior crescimento da atividade econômica do Brasil em maio, segundo dados do Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR) divulgados pelo Banco Central.


O Estado teve alta de 4,4% em relação a abril e alcançou o segundo melhor desempenho acumulado em 12 meses entre os 14 estados acompanhados pelo BC, com avanço de 3,9%.


O resultado capixaba também contribuiu para o desempenho da Região Sudeste, que apresentou expansão de 1,6% no período, acima da média nacional de 1,4%. Entre os estados, após o Espírito Santo, os maiores crescimentos mensais foram registrados por Goiás (1,1%), Ceará (1,0%), Paraná (0,9%) e Santa Catarina (0,8%).


O governador Ricardo Ferraço (MDB), que assumiu o comando do Estado em abril, atribuiu o resultado ao ambiente de estabilidade, planejamento e parcerias construído nos últimos anos. 


“Os dados consolidados pelo Banco Central, mostrando o Espírito Santo entre os líderes de crescimento do Brasil, comprovam que somos o Brasil que dá certo, que estamos no rumo e no ritmo certos. Eles demonstram o quanto estamos avançando na agricultura, no comércio, na indústria, na confiança e na capacidade empreendedora dos capixabas”, afirmou.


Ferraço também destacou a diversificação da economia capixaba, que reduziu a dependência do setor de petróleo e gás. “A arrecadação derivada do petróleo e do gás já chegou a representar 20% da nossa economia. Hoje, representa cerca de 5%. O Espírito Santo encontrou seu caminho a partir da diversificação, reduzindo a dependência desse setor e fortalecendo novas vocações econômicas”, disse.


O IBCR é considerado uma das principais referências para acompanhar o ritmo da economia brasileira e funciona como uma prévia do Produto Interno Bruto (PIB).

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