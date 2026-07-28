Joalheria capixaba anuncia lançamento do e-commerce próprio nos Estados Unidos

Em 2026, a joalheria Carolina Neves completa 15 anos de trajetória, e o aniversário coincide com um dos momentos mais expressivos de sua expansão internacional. A marca acaba de inaugurar uma loja temporária para o verão mediterrâneo no Scorpios Bazaar, em Mykonos, na Grécia, sendo este seu terceiro ponto de venda no continente europeu, e anuncia com exclusividade o lançamento do e-commerce próprio nos Estados Unidos no quarto trimestre de 2026. Fundada pela designer capixaba Carolina Neves em 2011, a marca opera hoje em sete endereços internacionais, com presença nos estados americanos do Texas, Nova York, Califórnia e Flórida, e nas cidades europeias de Paris, Saint-Tropez e Mykonos.
Segundo o CEO Pedro Trindade, a operação norte-americana registrou crescimento de 80% no primeiro semestre de 2026. No Brasil, o canal online da marca cresceu 40% em 2025, com meta de expansão de 70% em 2026, sustentada por um modelo de atendimento personalizado que busca replicar no ambiente digital a experiência das lojas físicas da marca. No quarto trimestre deste ano, a marca passará a operar com o e-commerce próprio nos Estados Unidos.
Joias de reuso
O compromisso com a transparência na cadeia produtiva, a rastreabilidade das gemas e o rigor artesanal construído ao longo de 15 anos foram abrindo portas em mercados tão exigentes quanto o europeu e o norte-americano. A marca trabalha exclusivamente com ouro 18 quilates e gemas de origem rastreada, em parceria com a Cruzeiro Mine, maior mina de turmalinas do mundo, localizada no Brasil. Para 2026, a meta é fechar o ano com 100% do ouro utilizado na fabricação das joias proveniente de reuso. Além do design autoral com forte referência artística, esse compromisso com a sustentabilidade abriu portas que fizeram com que a joalheria ganhasse reconhecimento internacional nesses mercados exigentes.
Um dos marcos da trajetória de Carolina Neves é sua presença contínua na Couture, a mais prestigiada feira de alta joalheria do mundo, realizada anualmente em Las Vegas. A participação recorrente nesse evento consolidou a marca entre as principais joalherias autorais do cenário internacional e ampliou o reconhecimento global de seu design.
Clientes famosas
Foi nesse ambiente de excelência que as criações de Carolina Neves ganharam ainda mais destaque, especialmente pela estética que se tornou a assinatura da marca: gemas coloridas que parecem flutuar sobre o ouro, conceito batizado de Flying Stones.
O reconhecimento se reflete também na lista de admiradoras da marca. A cantora Alanis Morissette comprou joias da designer nas duas últimas vezes que esteve no Brasil, escolhendo pessoalmente um par de brincos e um anel. Olivia Palermo, Lindsay Lohan, Sandy, Maria Fernanda Cândido e Camila Coutinho também são clientes da joalheria capixaba.
Inscrições até dia 31
Festival Colibri 2026 abre inscrições para a categoria Profissional do Ano
Depois de apresentar ao mercado o conceito “Absolute Cinema”, o Festival Colibri 2026 inicia uma nova etapa da sua programação com a abertura das inscrições para a categoria Profissional do Ano. O prazo segue até nesta sexta-feira (31), exclusivamente pelo site oficial do festival.
Promovido pelo Sinapro-ES (Sistema Nacional das Agências de Propaganda), o Colibri chega à sua 39ª edição ampliando o reconhecimento aos talentos que movimentam a comunicação capixaba.
Nesta categoria, podem ser inscritos profissionais das áreas de Atendimento, Criação (Diretor de Arte e Redator), Conteúdo Digital, Performance, Mídia, Planejamento, Produção/RTVC, Executivo de Conta, Marketing e Creator.
Para participar, o candidato deve realizar o cadastro no site oficial, consultar atentamente o regulamento, providenciar as autorizações necessárias para os cases inscritos, escolher a categoria correta e efetuar o pagamento da taxa de inscrição diretamente pela plataforma. A organização também recomenda atenção especial à descrição do case, destacando resultados, impacto e relevância do trabalho apresentado.
Segundo o presidente do Sinapro-ES, Alexandre Pedroni, a proposta da edição é continuar valorizando quem faz a publicidade capixaba acontecer.
“O Festival Colibri reconhece talentos, impulsiona o mercado, inspira novas ideias e fortalece todo o ecossistema criativo capixaba. Seguimos evoluindo, com olhar atento ao futuro e respeito à trajetória construída ao longo desses quase 40 anos.”
Inspirado na linguagem do cinema e sob o conceito “Absolute Cinema”, o Festival Colibri 2026 reforça o protagonismo das ideias e da criatividade como elementos centrais da comunicação. A campanha da edição convida os profissionais a assumirem o papel de protagonistas de suas próprias histórias e celebra a excelência da publicidade produzida no Espírito Santo.
Além da premiação, o Festival Colibri promove o Colibri Summit, com palestras, oficinas e atividades voltadas ao mercado da comunicação, encerrando a programação com a cerimônia oficial de entrega dos prêmios.
Ativações a bordo
Localiza envelopa avão da Azul transformam viagem em experiência de marca
Uma ação de marca da Localiza tem chamado a atenção em terra e no ar. Para reforçar sua conexão com o universo das viagens e consolidar seu posicionamento como parceira da jornada completa do viajante, a marca fez uma parceria com a Azul Linhas Aéreas e envelopou um avião.
Idealizado pela Eletromidia, a ideia foi desenvolver uma plataforma de comunicação integrada, conectando diferentes pontos ao longo da experiência do passageiro, desde o momento em que se avista a aeronave até o período a bordo, unindo mobilidade, entretenimento, mídia e conveniência em uma campanha de grande impacto visual e emocional.
A iniciativa contempla uma aeronave temática envelopada com identidade visual da Localiza, anúncios em revista de bordo, vinhetas exibidas nas TVs internas - que são operadas pela Eletromidia -, e ações de encantamento com distribuição de snacks personalizados em voos selecionados.
A campanha reforça diferenciais da Localiza, como capilaridade, praticidade e experiência integrada para seus clientes, ampliando sua atuação no território de viagens ao longo de 2026, ano marcado por calendário intenso de feriados e alta expectativa para viagens dentro do País.
“A ideia é mostrar que a Localiza está presente em toda a jornada do viajante, oferecendo conveniência e simplicidade desde o planejamento da viagem até o destino final. Queremos fortalecer ainda mais a nossa conexão com o setor de turismo e ampliar a conexão emocional com o consumidor em momentos relevantes da experiência de viagem”, afirma Elvio Lupo, diretor-executivo de Aluguel de Carros da Localiza.
O turismo doméstico brasileiro atingiu um marco histórico em 2025, com mais de 103 milhões de passageiros em voos nacionais pela primeira vez, segundo dados do Ministério do Turismo. O cenário reforça a força do setor no país, que segue em crescimento: de acordo com a Tourism Economics, o Brasil deve alcançar cerca de 868 milhões de pernoites domésticos em 2026.