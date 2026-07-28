Joalheria capixaba anuncia lançamento do e-commerce próprio nos Estados Unidos

Depois de apresentar ao mercado o conceito “Absolute Cinema”, o Festival Colibri 2026 inicia uma nova etapa da sua programação com a abertura das inscrições para a categoria Profissional do Ano. O prazo segue até nesta sexta-feira (31), exclusivamente pelo site oficial do festival.





Promovido pelo Sinapro-ES (Sistema Nacional das Agências de Propaganda), o Colibri chega à sua 39ª edição ampliando o reconhecimento aos talentos que movimentam a comunicação capixaba.





Nesta categoria, podem ser inscritos profissionais das áreas de Atendimento, Criação (Diretor de Arte e Redator), Conteúdo Digital, Performance, Mídia, Planejamento, Produção/RTVC, Executivo de Conta, Marketing e Creator.





Para participar, o candidato deve realizar o cadastro no site oficial, consultar atentamente o regulamento, providenciar as autorizações necessárias para os cases inscritos, escolher a categoria correta e efetuar o pagamento da taxa de inscrição diretamente pela plataforma. A organização também recomenda atenção especial à descrição do case, destacando resultados, impacto e relevância do trabalho apresentado.





Segundo o presidente do Sinapro-ES, Alexandre Pedroni, a proposta da edição é continuar valorizando quem faz a publicidade capixaba acontecer.





“O Festival Colibri reconhece talentos, impulsiona o mercado, inspira novas ideias e fortalece todo o ecossistema criativo capixaba. Seguimos evoluindo, com olhar atento ao futuro e respeito à trajetória construída ao longo desses quase 40 anos.”





Inspirado na linguagem do cinema e sob o conceito “Absolute Cinema”, o Festival Colibri 2026 reforça o protagonismo das ideias e da criatividade como elementos centrais da comunicação. A campanha da edição convida os profissionais a assumirem o papel de protagonistas de suas próprias histórias e celebra a excelência da publicidade produzida no Espírito Santo.





Além da premiação, o Festival Colibri promove o Colibri Summit, com palestras, oficinas e atividades voltadas ao mercado da comunicação, encerrando a programação com a cerimônia oficial de entrega dos prêmios.