Dia do Batom: marrom ganha novas versões e reforça sua força na maquiagem

O batom marrom é uma das principais tendências da temporada Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

O Dia do Batom, celebrado em 29 de julho, chega em 2026 marcado pela ascensão do marrom. Depois de anos em que o vermelho ocupou um lugar de destaque nas escolhas de maquiagem, os tons terrosos conquistaram passarelas, redes sociais e o nécessaire das consumidoras, consolidando-se como uma das principais tendências da temporada.

Não é a primeira vez que o marrom ganha destaque nos lábios. Símbolo de sofisticação nos anos 1990, o tom foi eternizado por nomes como Jennifer Aniston e Naomi Campbell, ícones de uma estética que atravessou décadas. Agora, retorna em versões mais contemporâneas, com acabamentos luminosos, fórmulas inovadoras e diferentes texturas.

Apesar da versatilidade, escolher a nuance certa faz toda a diferença para valorizar a maquiagem. Entender como cada tonalidade se relaciona com o subtom da pele ajuda a criar um resultado mais harmonioso e natural. O subtom de pele nada mais é do que a temperatura que está por trás da cor visível da pele. Diferentemente do tom, que é o que a gente enxerga à primeira vista e pode mudar de acordo com a estação do ano, o subtom é mais estável e permanece o mesmo.

Segundo Chloé Gaya, maquiadora e diretora artística do Jacques Janine, o segredo está em observar a base da cor, já que pequenas variações na tonalidade podem fazer diferença no efeito final. “O marrom é uma cor generosa, que conversa com praticamente todos os subtons de pele, sejam eles quentes ou frios. O que muda é a intensidade e o fundo da tonalidade, mais rosada para um lado, mais acinzentada para o outro. Talvez seja por isso que ele nunca sai de moda de verdade, só se reinventa”, afirma.

A seguir, descubra qual nuance de marrom harmoniza melhor com o seu subtom de pele.

1. Pele de subtom frio

Para peles com subtom frio, é possível escolher batons marrons com fundo rosado ou arroxeado Crédito: Imagem: Irina Bg | Shutterstock

Quem possui subtom frio costuma harmonizar melhor com marrons de fundo rosado ou arroxeado. Em peles mais escuras, nuances que se aproximam do uva, do malva e até de um marrom levemente acinzentado também são boas escolhas.

Sugestões de produtos: BT Lips cor Hermione, de Bruna Tavares; Be Peach Bronzer, Contorno cor Cacau 30% (neutro rosado; pode ser usado como batom), de BMĒS; Batom Líquido Matte 12H cor Cappuccino, de Dailus.

2. Pele de subtom quente

Para peles com subtom quente, marrons com tons alaranjados costumam combinar melhor Crédito: Imagem: MIRRORstudio | Shutterstock

Peles de subtom quente, sejam elas claras, médias ou escuras, combinam melhor com marrons quentes, como tons alaranjados que puxam um pouco para o telha ou para o vermelho .

Sugestões de produtos: Batom Clássico cor Brasileira, de Ruby Kisses; Batom Lip Pot Endless Replay, de Dear May; Batom Soft Matte Choco Fun, cor Creme de Avelã, de Fenzza.