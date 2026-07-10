Além do vinho: empresária da Gran Cave entra no mercado de marktplaces

Depois de consolidar a Gran Cave como referência em vinhos, gastronomia e experiências enogastronômicas no Espírito Santo, a empresária Francielly Ramos amplia sua atuação no mercado com o lançamento da Novix, empresa voltada ao comércio eletrônico com foco em marketplaces.
A empresa inicia as operações pelo Mercado Livre, comercializando produtos de tecnologia, informática, eletrônicos, utilidades domésticas e ferramentas. A proposta é unir eficiência operacional, excelência no atendimento e uma experiência de compra que gere confiança e fidelização dos clientes.
A aposta acompanha uma das principais transformações do varejo nos últimos anos. Com consumidores cada vez mais conectados e exigentes, marketplaces como Mercado Livre, Shopee, Amazon e TikTok Shop ganharam protagonismo ao ampliar o acesso das empresas ao comércio digital e impulsionar novos modelos de negócios.
Estruturada por profissionais especializados em gestão, operações e comércio eletrônico, a Novix já nasce preparada para crescer de forma sustentável. Para Fran, o novo empreendimento representa mais um movimento de inovação e reforça a presença do empreendedorismo capixaba em um dos segmentos que mais crescem no país.
"Mais do que lançar uma nova empresa, este projeto representa minha crença de que inovação é uma escolha permanente. Empreender também significa estar disposto a aprender, se reinventar e enxergar oportunidades antes que elas se tornem tendência", finalizou a empresária.
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Cliente SA 2026
MedSênior é premiada com case de experiência com o cliente
A equipe de Experiência do Cliente da MedSênior foi destaque no Prêmio ClienteSA 2026, uma iniciativa que premia as melhores práticas em experiência do cliente. Com o case “Da Escuta Fragmentada à Inteligência de Experiência: Como a MedSênior Transformou a Voz do Cliente”, a empresa foi vencedora na categoria Voice of the Customer. Criado em 2013 e consolidado como grande referência em cultura cliente, o Prêmio ClienteSA é o principal reconhecimento da área de gestão de clientes e customer experience do país.
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[Negócios]
Nova sede reforça protagonismo empresarial no Norte capixaba
O fortalecimento do ambiente de negócios no Norte do Espírito Santo ganhou um novo capítulo nesta semana. A Associação Empresarial do Litoral Norte do Espírito Santo (ASSENOR) inaugurou sua nova sede, em São Mateus, ampliando a estrutura da entidade para receber reuniões, capacitações e iniciativas voltadas ao desenvolvimento econômico da região. Mais do que um novo endereço, o espaço simboliza o avanço do associativismo empresarial em um território que concentra importantes investimentos e passa por um novo ciclo de crescimento.
A inauguração reuniu empresários, autoridades e representantes de instituições parceiras, reforçando o papel da ASSENOR na articulação de pautas estratégicas para o setor produtivo e na integração dos municípios do Norte capixaba. A nova sede foi concebida para funcionar como um ponto de encontro entre empresários, poder público e entidades, fortalecendo a construção de soluções coletivas para o desenvolvimento regional.
Para o presidente da ASSENOR, Tiago Santos Guzzo, o novo espaço representa um passo importante na consolidação da atuação da entidade. "Esta sede simboliza a confiança dos empresários, o compromisso dos nossos mantenedores e a convicção de que o desenvolvimento regional acontece por meio da cooperação, do diálogo e da construção coletiva", afirmou.
Durante a cerimônia, a entidade também homenageou seus mantenedores, reconhecendo o apoio de empresas e instituições que contribuem para fortalecer o associativismo e impulsionar o desenvolvimento econômico do Norte do Estado. A diretora executiva da ASSENOR, Márcia Aparecida Natale de Araújo, destacou que a nova estrutura é resultado de um esforço conjunto. "Esta sede é fruto da união de esforços, da confiança dos nossos associados e mantenedores e da dedicação de todos que acreditam no potencial transformador da cooperação empresarial", disse.
Com a nova sede, a ASSENOR amplia sua capacidade de promover encontros empresariais, programas de qualificação e ações estratégicas voltadas à competitividade, consolidando-se como uma das principais articuladoras do ambiente de negócios no Norte capixaba.
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[Fortalecimento de marca]
Bremenkamp acelera expansão e chega a Vitória com investimento de R$ 2 milhões
O mercado de materiais de construção da Grande Vitória vai ganhar um novo movimento de expansão. A Bremenkamp inaugura nesta segunda-feira (14) sua primeira unidade em Vitória, em um investimento superior a R$ 2 milhões que reforça a estratégia de crescimento da empresa no Estado. Localizada na Avenida Vitória, em frente ao IFES, a loja gerou mais de 150 empregos diretos e indiretos entre a implantação e o início das operações.
A chegada à Capital marca um novo capítulo na trajetória da empresa, fundada há 39 anos em Cariacica, que passa a contar com três unidades no Espírito Santo — Cariacica, Serra e Vitória. A aposta acompanha o aquecimento do setor da construção civil e amplia a presença da marca em uma das regiões de maior circulação e relevância econômica do Estado.
Com mais de 6 mil itens voltados à construção, reforma e acabamento, a nova unidade foi planejada para atender consumidores, profissionais da construção civil, arquitetos, engenheiros e prestadores de serviços.
"Chegar a Vitória é um passo muito importante para a Bremenkamp. Estamos falando da capital do Espírito Santo, uma cidade estratégica, com grande circulação de pessoas e forte potencial. Queremos conquistar nosso espaço oferecendo uma loja completa, acessível e preparada para atender desde pequenas reformas até grandes construções", afirma o diretor executivo, Bryan Bremenkamp.
A expansão acontece em um momento de fortalecimento da marca no mercado capixaba. Em 2026, a Bremenkamp foi eleita, pela quinta vez, a marca mais lembrada do segmento na pesquisa Recall de Marcas A Gazeta, consolidando sua posição entre as principais empresas do varejo de materiais de construção do Espírito Santo.