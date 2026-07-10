Além do vinho: empresária da Gran Cave entra no mercado de marktplaces

Depois de consolidar a Gran Cave como referência em vinhos, gastronomia e experiências enogastronômicas no Espírito Santo, a empresária Francielly Ramos amplia sua atuação no mercado com o lançamento da Novix, empresa voltada ao comércio eletrônico com foco em marketplaces.





A empresa inicia as operações pelo Mercado Livre, comercializando produtos de tecnologia, informática, eletrônicos, utilidades domésticas e ferramentas. A proposta é unir eficiência operacional, excelência no atendimento e uma experiência de compra que gere confiança e fidelização dos clientes.





A aposta acompanha uma das principais transformações do varejo nos últimos anos. Com consumidores cada vez mais conectados e exigentes, marketplaces como Mercado Livre, Shopee, Amazon e TikTok Shop ganharam protagonismo ao ampliar o acesso das empresas ao comércio digital e impulsionar novos modelos de negócios.





Estruturada por profissionais especializados em gestão, operações e comércio eletrônico, a Novix já nasce preparada para crescer de forma sustentável. Para Fran, o novo empreendimento representa mais um movimento de inovação e reforça a presença do empreendedorismo capixaba em um dos segmentos que mais crescem no país.





"Mais do que lançar uma nova empresa, este projeto representa minha crença de que inovação é uma escolha permanente. Empreender também significa estar disposto a aprender, se reinventar e enxergar oportunidades antes que elas se tornem tendência", finalizou a empresária.



