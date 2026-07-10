Câmara do ES cassa mandato de vereadora por quebra de decoro parlamentar

Durante a sessão de julgamento, a qual Andressa Siqueira não compareceu, foi lido o parecer preparado pela relatora da comissão processante, vereadora Ivanete Kuster (Podemos), em que foi pontuada cada uma das ocorrências policiais.





Ao descrever os fatos, o documento sustentou que a denúncia não se tratava de episódio isolado, mas de conduta reiterada em que Andressa teria usado o cargo para pressão moral, tentativa de constranger agentes públicos, abuso institucional, principalmente em repartições de saúde e de assistência social.





O parecer tentou desconstruir a tese da defesa de que a atuação de Andressa Siqueira fazia parte de seu papel de vereadora, que é de fiscalizar. "Não se trata de censurar a fiscalização. Essa prerrogativa é essencial ao funcionamento do Legislativo. Mas o que se verifica é que, nesses episódios, passou da cobrança institucional ao excesso."





Depois que o parecer foi lido, o advogado Igor Wandy Völz teve duas horas para apresentar a sustentação oral em defesa da vereadora. Ele refutou todas as acusações, indicando fragilidade da denúncia.





Para ele, não há provas robustas que confirmem a quebra de decoro. O advogado destacou que os depoimentos da acusação foram realizados, majoritariamente (seis, de sete) por informantes, que não têm compromisso com a verdade, ao contrário de testemunhas. E a acusação só indicou uma testemunha que, segundo Igor Völz, não apresentou elementos consistentes para a denúncia.

Igor Völz disse, ainda, que o processo apresentava vícios de nulidade e seria uma tentativa de criminalizar a atividade fiscalizatória por meio de perseguição política. Entre os vícios citados pelo advogado está o fato de a base da denúncia ter sido construída pelos boletins de ocorrência, que são considerados relatos unilaterais de quem comparece à delegacia, sem o compromisso de dizer a verdade ou a possibilidade de contraditório imediato.





Na defesa, o advogado argumentou que, se todo boletim de ocorrência resultar em processo de cassação, qualquer vereador, não apenas Andressa Siqueira, está sujeito a ter o mandato cassado. Ao falar disso, mencionou dois parlamentares contra os quais há registro na Polícia Civil. Por fim, ele pediu a improcedência da denúncia.