Terceiro investigado por morte de pai e filho em Aracruz é preso

Um terceiro suspeito de envolvimento no assasssinato de pai e filho em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, foi preso nesta sexta-feira (10). Segundo a Polícia Civil, o homem, de 36 anos, foi localizado em uma área de difícil acesso na zona rural de Linhares, a cerca de 60 quilômetros de onde ocorreu o crime.





Enock da Paixão, 59 anos, e o filho, Jocktan Souza, de 33, foram mortos a facadas durante uma briga generalizada em uma rua do bairro Segatto, em fevereiro deste ano. Outros dois suspeitos do crime já foram presos.





O delegado Vicente Pellegrino Neto informou que o homem era monitorado desde o dia crime. "Os três investigados vão responder por homicídio qualificado por motivo fútil", finalizou.