Furto de 30 pavões causa prejuízo de R$ 60 mil em fazenda de São Mateus

Cerca de 30 pavões adultos foram furtados de uma fazenda localizada no distrito de Nativo de Barra Nova, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O crime aconteceu no dia 30 de junho e causou um prejuízo estimado em mais de R$ 60 mil.
A propriedade mantém um criatório de pavões desde 2017. A proprietária percebeu que o local havia sido invadido e constatou o desaparecimento de 30 aves, todas aptas para reprodução.
Segundo ela, na manhã do dia 1º de julho, ao verificar o criatório, encontrou caudas de pavões caídas no chão e percebeu que telas de proteção haviam sido cortadas e violadas.
A vítima acredita que o furto foi premeditado. Segundo a proprietária, a forma como os criminosos agiram indica que eles conheciam a rotina e a estrutura da fazenda. Apesar de a propriedade contar com câmeras de segurança, os suspeitos utilizaram um trajeto que evitou ser registrado pelos equipamentos.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter informações sobre a investigação do caso e aguarda retorno.