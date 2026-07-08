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Crime

Furto de 30 pavões causa prejuízo de R$ 60 mil em fazenda de São Mateus

Animais eram utilizados para reprodução; proprietária acredita que o crime foi planejado e afirma que suspeitos evitaram as câmeras de segurança da propriedade.

Publicado em 08 de Julho de 2026 às 12:04

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

08 jul 2026 às 12:04
Cerca e grades de proteção foram violadas durante a ação criminosa
O crime aconteceu no dia 30 de junho e o prejuízo é estimado em mais de R$ 60 mil Arquivo | Noga Borges

Cerca de 30 pavões adultos foram furtados de uma fazenda localizada no distrito de Nativo de Barra Nova, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O crime aconteceu no dia 30 de junho e causou um prejuízo estimado em mais de R$ 60 mil.


A propriedade mantém um criatório de pavões desde 2017. A proprietária percebeu que o local havia sido invadido e constatou o desaparecimento de 30 aves, todas aptas para reprodução.


Segundo ela, na manhã do dia 1º de julho, ao verificar o criatório,  encontrou caudas de pavões caídas no chão e percebeu que telas de proteção haviam sido cortadas e violadas.

O crime aconteceu no dia 30 de junho e o prejuízo é estimado em mais de R$ 60 mil
Apesar de o local contar com câmeras de segurança, os suspeitos utilizaram um trajeto que evitou serem flagrados pelos equipamentos Arquivo pessoal | Noga Borges

A vítima acredita que o furto foi premeditado. Segundo a proprietária, a forma como os criminosos agiram indica que eles conheciam a rotina e a estrutura da fazenda. Apesar de a propriedade contar com câmeras de segurança, os suspeitos utilizaram um trajeto que evitou ser registrado pelos equipamentos.


A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter informações sobre a investigação do caso e aguarda retorno.

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