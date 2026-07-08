Dois baianos são assassinados a tiros em Guriri, São Mateus

Dois homens naturais da Bahia foram mortos a tiros no bairro Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite de terça-feira (7). As vítimas foram identificadas como Carlos Eduardo Santos Alves, de 25 anos, e Lucas Lima Costa, sem idade divulgada. Eles foram surpreendidos por suspeitos armados que chegaram em um carro e efetuaram diversos disparos.
De acordo com a Polícia Militar (PM), ao lado de um dos homens foi encontrado um aparelho celular, que foi apreendido por, segundo a corporação, ter ligação com o crime.
A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.