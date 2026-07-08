Dois baianos são assassinados a tiros em Guriri, São Mateus

Um homem de 40 anos assaltou duas vezes um posto de combustíveis no bairro São Silvano, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na terça-feira (7). Para cometer o crime, ele utilizou uma farda furtada do tio, policial militar da reserva, e dois simulacros de arma de fogo.





Segundo a Polícia Militar (PM), o suspeito chegou ao estabelecimento a pé, simulando estar armado, rendeu um frentista, roubou R$ 50 da vítima e fugiu. Poucos minutos depois, ele voltou ao posto, exigiu mais dinheiro, foi até o caixa e levou um pacote com entre R$ 300 e R$ 400 em espécie antes de fugir novamente.





Com base nas imagens das câmeras de segurança, os policiais identificaram e localizaram o suspeito. À PM, ele confessou que aproveitou uma viagem do tio para furtar a farda e usá-la no assalto.





O homem também indicou onde havia escondido a farda e os dois simulacros de arma de fogo. Com ele, os policiais encontraram R$ 38 em dinheiro. O boletim de ocorrência não informa o destino do restante do valor roubado. O suspeito foi encaminhado à delegacia.





A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por roubo e por usar, publicamente, uniforme ou distintivo de função pública que não exerce. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.