Vídeo impressionante

Mulher escapa por pouco de atropelamento após carro atingir veículo em Colatina

Motorista havia acabado de estacionar quando carro em alta velocidade desceu a rua e bateu; impacto arrastou veículo ladeira abaixo

Publicado em 18 de Maio de 2026 às 13:56

Adrielle Mariana

Uma mulher escapou por pouco de ser atropelada após um carro desgovernado descer uma rua e atingir o veículo que ela havia acabado de estacionar. O caso aconteceu no bairro São Silvano, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, no domingo (17).


De acordo com informações apuradas pelo repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta Noroeste, a condutora contou que havia acabado de parar o automóvel para ir à igreja quando foi surpreendida pelo acidente.


Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que a mulher estaciona o carro, desce do veículo e segue pela calçada. Segundos depois, um carro branco aparece descendo a via em alta velocidade, derrapa e atinge em cheio a lateral do automóvel.


A mulher, que ainda estava próxima, corre para não ser atingida. Com o impacto, o carro estacionado foi empurrado, desceu a ladeira e só parou no final do morro. Logo após a colisão, testemunhas se aproximaram para prestar socorro. O capô do carro que causou o acidente ficou completamente amassado.


Segundo o motorista do veículo desgovernado, o acidente ocorreu após o acelerador travar duas vezes. Ele afirmou que, na primeira vez, conseguiu frear, mas, na segunda, perdeu o controle do automóvel.


A reportagem de A Gazeta entrou em contato com as polícias Civil e Militar, que informaram não terem sido acionadas para registrar a ocorrência.

