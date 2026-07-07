Guarda de Vitória faz força-tarefa para apagar pichações de facções na Capital

A Guarda Civil Municipal de Vitória coordena uma força-tarefa para apagar pichações e retirar símbolos ligados a facções criminosas em diferentes regiões da Capital. Segundo a corporação, em dois meses, as equipes já atuaram em 20 pontos da cidade, removendo inscrições de muros, quadras, praças, escadarias e outros espaços públicos.





De acordo com o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Amarílio Boni, as pichações com referências a facções criminosas são tratadas como uma forma de demarcar território e intimidar moradores.





"Em estudos e pesquisas da área da segurança urbana, pichações com referências a facções criminosas são tratadas como marcadores de domínio territorial, usadas para impor medo, intimidar a população, demarcar áreas de influência e reforçar a presença de grupos criminosos em determinadas comunidades. Por isso temos dado atenção conjunta a esse tipo de situação", explicou.





Segundo a Guarda Municipal, a remoção ocorre sempre que as equipes identificam esse tipo de inscrição durante o patrulhamento ou após denúncias e monitoramento. Em seguida, o local é incluído em um mutirão que reúne diferentes setores da Prefeitura de Vitória.