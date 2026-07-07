Motorista escapa de tiros após ser abordada por criminosos na BR 101

Uma motorista passou por momentos de pânico após ser abordada por suspeitos armados na BR 101, nas proximidades do bairro Sernamby, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. A mulher relatou à Polícia Militar (PM), que seguia em direção ao balneário de Guriri quando os criminosos apareceram. Eles chegaram a atirar, mas ela conseguiu escapar. O caso aconteceu no último domingo (5).





Segundo a motorista, o carro dos suspeitos parou ao lado do veículo em que ela estava, e um dos ocupantes, armado, ordenou que ela baixasse o vidro. Como a condutora não obedeceu, os suspeitos dispararam contra o automóvel. A mulher conseguiu acelerar e fugiu sem sofrer ferimentos. Dois tiros atingiram a lateral do carro.





De acordo com a Polícia Militar, com o apoio de informações e imagens de videomonitoramento, foi possível localizar o veículo utilizado pelos suspeitos. A vítima reconheceu o carro, mas nenhum dos envolvidos foi encontrado.





O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.