Idoso morre após ser atropelado por moto em Colatina

Um idoso de 68 anos, identificado como Friolin Strelow, morreu após ser atropelado por uma motocicleta no bairro São Silvano, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (2). Segundo a Polícia Militar (PM), o condutor da moto, de 34 anos, também ficou ferido com o impacto da colisão.





O motociclista relatou aos policiais que trafegava pela Avenida Sílvio Avidos, no sentido do bairro Nossa Senhora Aparecida, quando o idoso tentou atravessar a faixa de pedestres correndo à frente dele. Segundo ele, apesar de ter tentado frear, não conseguiu evitar o atropelamento e caiu logo em seguida.





O idoso não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o motociclista se queixava de fortes dores no ombro. Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhado ao Hospital Estadual Sílvio Avidos, acompanhado por policiais militares. Na unidade, o homem fez o teste do bafômetro, que teve resultado negativo.





A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Civil, para saber qual foi o procedimento adotado em relação ao motociclista, e aguarda retorno.