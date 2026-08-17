Vacas ouvem de forró a música clássica e produzem mais leite no ES

Outros estímulos positivos, como carinho, a presença do bezerro e até massagens, também podem favorecer a produção desse hormônio. No entanto, assim como a música incentiva, ruídos intensos ou repentinos podem provocar o efeito contrário.





“Ruídos como motores, cães latindo, objetos caindo ou pessoas gritando assustam o animal e provocam a liberação de adrenalina, hormônio que tem efeito contrário ao da ocitocina. Ele inibe a descida do leite, porque a vaca está sob estresse ou medo”, alertou o professor.





"Ruídos como motores, cães latindo, objetos caindo ou pessoas gritando assustam o animal e provocam a liberação de adrenalina, hormônio que tem efeito contrário ao da ocitocina. Ele inibe a descida do leite, porque a vaca está sob estresse ou medo", alertou o professor.





Portanto, quanto mais agradável o ambiente, melhor para os animais e a produção. E tem mais um detalhe: a música só traz benefícios quando faz parte da rotina dos animais. Gercílio afirmou que as vacas são animais que gostam de rotina. Mudanças no manejo e ambiente podem afetar a produção de leite.





Por isso, se a música é utilizada durante a ordenha, o ideal é manter o hábito. O estilo musical também pode influenciar a resposta dos animais, que tendem a reagir melhor a sons mais suaves, como as músicas clássicas.





No entanto, o zootecnista ressaltou que o mais importante é a familiaridade. "Se o produtor costuma deixar o rádio ligado com sertanejo, por exemplo, os animais acabam se acostumando com aquele som, que passa a fazer parte da rotina e transmite sensação de segurança".





Na prática, muitos produtores já mantêm o rádio ligado durante o trabalho por hábito próprio e, sem perceber, podem proporcionar um ambiente mais familiar e tranquilo para os animais.