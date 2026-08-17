AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Curral eclético

Vacas ouvem de forró a música clássica e produzem mais leite no ES

No curral de Rio Novo do Sul, playlist passa por diferentes estilos; especialista explica os efeitos da música no comportamento dos animais

Publicado em 17 de Agosto de 2026 às 16:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2026 às 16:43

Em um curral eclético, ao som de forró, sertanejo, pop rock e até música clássica, cerca de 30 vacas de uma fazenda no Espírito Santo estão produzindo mais leite desde quando passaram a ouvir músicas durante o manejo e a ordenha. A cena parece ter saído de um filme, mas é uma realidade que transformou a produção de leite nas terras do agricultor Edson Michael Rohr.


Uma das estrelas do curral é Luana, uma vaca da raça girolando que produz cerca de 200 litros de leite por semana. Os animais são criados no Sítio Rô, propriedade de Edson em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo.


O hábito de ligar o rádio durante o trabalho não é recente. Em entrevista ao g1 ES, o produtor contou que começou a colocar música para tocar no curral há cerca de 15 anos.

Vacas escutam de forró a música clássica e produzem mais leite no Sul do Espírito Santo
Vacas escutam de forró a música clássica e produzem mais leite no Sul do Espírito Santo Edson Michael Rohr

A trilha sonora é variada e passa por diversos estilos musicais. Para Edson, o benefício não está apenas relacionado à produção de leite: a música também facilita o manejo dos animais no dia a dia.


"As vacas ficam mais calmas, a música ajuda bastante. Quando chega alguém diferente ou tem algum barulho, permanecem tranquilas. Parece que ficam concentradas no som", disse.


A prática começou de forma despretenciosa e não foi difícil incorporá-la à rotina. Afinal, como resume Edson: "Todo produtor tem um radinho na roça".


Além da música, o contato próximo e o carinho são outras estratégias usadas pelo produtor para deixar os animais mais tranquilos. Segundo ele, esse manejo também faz diferença durante competições de produção leiteira, das quais costuma participar.

Vacas criadas ao som de música produzem mais leite em fazenda no Espírito Santo
Vacas criadas ao som de música produzem mais leite em fazenda no Espírito Santo Edson Michael Rohr
A ciência explica

A percepção do produtor encontra respaldo em estudos sobre o comportamento e o bem-estar dos animais. Segundo especialistas, a música pode contribuir para reduzir o estresse das vacas e favorecer a liberação do leite durante a ordenha.


Gercílio Alves de Almeida, zootecnista e professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), explicou que uma trilha sonora adequada contribui na liberação de leite durante a ordenha por melhorar o bem-estar e a sensação de conforto dos animais.


A prática integra o chamado enriquecimento ambiental, conjunto de estratégias voltadas para melhorar o bem-estar dos animais de diversas espécies, com efeitos cientificamente comprovados.


"O efeito é positivo porque promove o relaxamento da vaca e estimula a liberação do hormônio ocitocina, que depende de estímulos positivos do ambiente e é responsável pela 'descida' do leite", afirmou.

Vacas criadas ao som de música produzem mais leite em fazenda no Espírito Santo
Vacas criadas ao som de música produzem mais leite em fazenda no Espírito Santo Edson Michael Rohr

Outros estímulos positivos, como carinho, a presença do bezerro e até massagens, também podem favorecer a produção desse hormônio. No entanto, assim como a música incentiva, ruídos intensos ou repentinos podem provocar o efeito contrário.


“Ruídos como motores, cães latindo, objetos caindo ou pessoas gritando assustam o animal e provocam a liberação de adrenalina, hormônio que tem efeito contrário ao da ocitocina. Ele inibe a descida do leite, porque a vaca está sob estresse ou medo”, alertou o professor.


"Ruídos como motores, cães latindo, objetos caindo ou pessoas gritando assustam o animal e provocam a liberação de adrenalina, hormônio que tem efeito contrário ao da ocitocina. Ele inibe a descida do leite, porque a vaca está sob estresse ou medo", alertou o professor.


Portanto, quanto mais agradável o ambiente, melhor para os animais e a produção. E tem mais um detalhe: a música só traz benefícios quando faz parte da rotina dos animais. Gercílio afirmou que as vacas são animais que gostam de rotina. Mudanças no manejo e ambiente podem afetar a produção de leite.


Por isso, se a música é utilizada durante a ordenha, o ideal é manter o hábito. O estilo musical também pode influenciar a resposta dos animais, que tendem a reagir melhor a sons mais suaves, como as músicas clássicas.


No entanto, o zootecnista ressaltou que o mais importante é a familiaridade. "Se o produtor costuma deixar o rádio ligado com sertanejo, por exemplo, os animais acabam se acostumando com aquele som, que passa a fazer parte da rotina e transmite sensação de segurança".


Na prática, muitos produtores já mantêm o rádio ligado durante o trabalho por hábito próprio e, sem perceber, podem proporcionar um ambiente mais familiar e tranquilo para os animais.


*Com informações da repórter Carol Leal, do g1 ES

Edson é produtor rural e cria cerca de 30 vacas ao som de música no Sul do Espírito Santo
Edson é produtor rural e cria cerca de 30 vacas ao som de música no Sul do Espírito Santo Edson Michael Rohr

Veja Também 

Plantação de café conilon em Linhares

Gigantes mundiais miram café conilon do ES para projeto de fertirrigação

No Espírito Santo, quase 80% dos municípios dependem da agricultura familiar

Agricultura familiar: produtores podem disputar edital de R$ 4,5 milhões no ES

Produção de café conilon

ES concentra 69% da área cultivada de café conilon do Brasil

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Agropecuária Pecuária Rio Novo do Sul
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Igreja dos Reis Magos: patrimônio cultural capixaba que merece sua visita
De acordo com o DNIT, a interdição é temporária e preventiva.
BR 259 terá viaduto interditado em João Neiva; veja rotas alternativas
Sede da Apex Empresarial
Justiça recebe as primeiras ações de investidores contra empresas da Apex

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados