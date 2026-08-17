Vacas ouvem de forró a música clássica e produzem mais leite no ES

Em um curral eclético, ao som de forró, sertanejo, pop rock e até música clássica, cerca de 30 vacas de uma fazenda no Espírito Santo estão produzindo mais leite desde quando passaram a ouvir músicas durante o manejo e a ordenha. A cena parece ter saído de um filme, mas é uma realidade que transformou a produção de leite nas terras do agricultor Edson Michael Rohr.
Uma das estrelas do curral é Luana, uma vaca da raça girolando que produz cerca de 200 litros de leite por semana. Os animais são criados no Sítio Rô, propriedade de Edson em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo.
O hábito de ligar o rádio durante o trabalho não é recente. Em entrevista ao g1 ES, o produtor contou que começou a colocar música para tocar no curral há cerca de 15 anos.
A trilha sonora é variada e passa por diversos estilos musicais. Para Edson, o benefício não está apenas relacionado à produção de leite: a música também facilita o manejo dos animais no dia a dia.
"As vacas ficam mais calmas, a música ajuda bastante. Quando chega alguém diferente ou tem algum barulho, permanecem tranquilas. Parece que ficam concentradas no som", disse.
A prática começou de forma despretenciosa e não foi difícil incorporá-la à rotina. Afinal, como resume Edson: "Todo produtor tem um radinho na roça".
Além da música, o contato próximo e o carinho são outras estratégias usadas pelo produtor para deixar os animais mais tranquilos. Segundo ele, esse manejo também faz diferença durante competições de produção leiteira, das quais costuma participar.
A percepção do produtor encontra respaldo em estudos sobre o comportamento e o bem-estar dos animais. Segundo especialistas, a música pode contribuir para reduzir o estresse das vacas e favorecer a liberação do leite durante a ordenha.
Gercílio Alves de Almeida, zootecnista e professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), explicou que uma trilha sonora adequada contribui na liberação de leite durante a ordenha por melhorar o bem-estar e a sensação de conforto dos animais.
A prática integra o chamado enriquecimento ambiental, conjunto de estratégias voltadas para melhorar o bem-estar dos animais de diversas espécies, com efeitos cientificamente comprovados.
"O efeito é positivo porque promove o relaxamento da vaca e estimula a liberação do hormônio ocitocina, que depende de estímulos positivos do ambiente e é responsável pela 'descida' do leite", afirmou.
Outros estímulos positivos, como carinho, a presença do bezerro e até massagens, também podem favorecer a produção desse hormônio. No entanto, assim como a música incentiva, ruídos intensos ou repentinos podem provocar o efeito contrário.
“Ruídos como motores, cães latindo, objetos caindo ou pessoas gritando assustam o animal e provocam a liberação de adrenalina, hormônio que tem efeito contrário ao da ocitocina. Ele inibe a descida do leite, porque a vaca está sob estresse ou medo”, alertou o professor.
"Ruídos como motores, cães latindo, objetos caindo ou pessoas gritando assustam o animal e provocam a liberação de adrenalina, hormônio que tem efeito contrário ao da ocitocina. Ele inibe a descida do leite, porque a vaca está sob estresse ou medo", alertou o professor.
Portanto, quanto mais agradável o ambiente, melhor para os animais e a produção. E tem mais um detalhe: a música só traz benefícios quando faz parte da rotina dos animais. Gercílio afirmou que as vacas são animais que gostam de rotina. Mudanças no manejo e ambiente podem afetar a produção de leite.
Por isso, se a música é utilizada durante a ordenha, o ideal é manter o hábito. O estilo musical também pode influenciar a resposta dos animais, que tendem a reagir melhor a sons mais suaves, como as músicas clássicas.
No entanto, o zootecnista ressaltou que o mais importante é a familiaridade. "Se o produtor costuma deixar o rádio ligado com sertanejo, por exemplo, os animais acabam se acostumando com aquele som, que passa a fazer parte da rotina e transmite sensação de segurança".
Na prática, muitos produtores já mantêm o rádio ligado durante o trabalho por hábito próprio e, sem perceber, podem proporcionar um ambiente mais familiar e tranquilo para os animais.
*Com informações da repórter Carol Leal, do g1 ES