Agricultura familiar: produtores podem disputar edital de R$ 4,5 milhões no ES

Dez municípios capixabas atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão passam a contar com uma nova frente de apoio à agricultura familiar, à pesca e à aquicultura. A Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag) lançou o edital do Fundo Social de Apoio à Agricultura Familiar (Funsaf) – Rio Doce, que vai repassar R$ 4,5 milhões para fortalecer organizações produtivas da região, com projetos de até R$ 350 mil.





As inscrições já estão abertas, seguem até 15 de setembro e podem ser feitas exclusivamente pelo site da Seag, onde os interessados podem encontrar o edital completo.