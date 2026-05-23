Do campo à mesa: famílias que alimentam o Brasil

No dia 25 de maio celebramos o Dia do Trabalhador Rural, uma data que nos convida a refletir sobre a importância de quem dedica sua vida ao campo e que, por meio de suas mãos, dá vida e propósito ao alimento que chega às mesas de milhões de brasileiros diariamente.





São trabalhadores que cultivam a terra com coragem, paciência e ciência e se permitem aprender todos os dias com a natureza, pois a vida no campo envolve disciplina e compromisso com o futuro dos alimentos que nutrem o país.

Com forte tradição agrícola, no Espírito Santo, o campo tem rosto de família. Conforme dados do último Censo Agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com cerca de 357 mil trabalhadores rurais do Estado e respondendo por quase 75% das propriedades capixabas desponta a agricultura familiar.