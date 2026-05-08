Enio Bergoli volta a assumir a Secretaria de Agricultura do ES

O engenheiro agrônomo Enio Bergoli vai voltar a comandar a Secretaria de Estado da Agricultura (Seag). A informação foi divulgada nesta sexta-feira (8) pelo governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB).
Bergoli tinha deixado a pasta no final de março para participar das eleições deste ano, em busca de uma vaga de deputado federal no Congresso Nacional. Carlos Tesch, que havia assumido a pasta, volta a ser subsecretário.
"Servidor concursado, profissional com larga experiência no setor, retorna para coordenar as políticas públicas voltadas ao desenvolvimento dos agricultores e do nosso interior capixaba", afirmou o governador.