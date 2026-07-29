De olho no interior, XP quer dobrar de tamanho no Espírito Santo

A XP, um dos maiores conglomerados financeiros do Brasil, quer dobrar o volume de recursos administrados no Espírito Santo até o final de 2028. Estão no pacote os valores captados pelas casas parceiras no Estado e a captação direta, feita pelos escritório da instituição. O mapa para atingir a meta já está desenhado: a XP vai avançar sobre o interior capixaba.



"O Espírito Santo é uma prioridade nossa. Estamos acompanhando o crescimento da economia e da renda local, as nossas métricas mostram isso. Na Grande Vitória, já temos uma boa posição, mas ainda temos muito para crescer no interior. Precisamos mostrar isso para o mercado, que é diferente da Região Metropolitana. É uma questão de nos posicionarmos melhor. Vamos investir para isso", explicou Matheus Volpato, que é o responsável pelos canais de distribuição da XP e é capixaba.



Hoje, o escritório da XP no Espírito Santo administra algo perto de R$ 2,5 bilhões. Com os parceiros, o volume alcança os R$ 10 bilhões. A meta é dobrar a custódia direta da XP e chegar aos R$ 18 bilhões somando com as casas parceiras.



O canal da XP atende clientes com qualquer volume de investimento, mas o foco do escritório está nos aportes acima dos R$ 300 mil. "Dá para fazer mais, precisamos ampliar a nossa eficiência e colocar força. O interior ainda tem muito para crescer, temos de apresentar melhor as nossas soluções", assinalou Cecília Perini, responsável pelo escritório da XP no Espírito Santo.