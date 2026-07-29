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Abdo Filho

De olho no interior, XP quer dobrar de tamanho no Espírito Santo

Hoje, o escritório da XP no Espírito Santo administra algo perto de R$ 2,5 bilhões. Com os parceiros, o volume alcança os R$ 10 bilhões

Publicado em 29 de Julho de 2026 às 17:43

Públicado em 

29 jul 2026 às 17:43
Abdo Filho

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Escritório da XP: objetivo da companhia é crescer no ES Divulgação | XP

A XP, um dos maiores conglomerados financeiros do Brasil, quer dobrar o volume de recursos administrados no Espírito Santo até o final de 2028. Estão no pacote os valores captados pelas casas parceiras no Estado e a captação direta, feita pelos escritório da instituição. O mapa para atingir a meta já está desenhado: a XP vai avançar sobre o interior capixaba.

"O Espírito Santo é uma prioridade nossa. Estamos acompanhando o crescimento da economia e da renda local, as nossas métricas mostram isso. Na Grande Vitória, já temos uma boa posição, mas ainda temos muito para crescer no interior. Precisamos mostrar isso para o mercado, que é diferente da Região Metropolitana. É uma questão de nos posicionarmos melhor. Vamos investir para isso", explicou Matheus Volpato, que é o responsável pelos canais de distribuição da XP e é capixaba.

Hoje, o escritório da XP no Espírito Santo administra algo perto de R$ 2,5 bilhões. Com os parceiros, o volume alcança os R$ 10 bilhões. A meta é dobrar a custódia direta da XP e chegar aos R$ 18 bilhões somando com as casas parceiras.

O canal da XP atende clientes com qualquer volume de investimento, mas o foco do escritório está nos aportes acima dos R$ 300 mil. "Dá para fazer mais, precisamos ampliar a nossa eficiência e colocar força. O interior ainda tem muito para crescer, temos de apresentar melhor as nossas soluções", assinalou Cecília Perini, responsável pelo escritório da XP no Espírito Santo.

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Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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