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Abdo Filho

Cade dá sinal verde para negociação entre sócios capixabas do Extrafruti e Americanas

A Americanas S.A., dona das Lojas Americanas e do Hortifruti, é dona de 10% das ações do Extrafruti. A varejista pertence aos bilionários Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles

Publicado em 27 de Julho de 2026 às 16:10

Públicado em 

27 jul 2026 às 16:10
Abdo Filho

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Abdo Filho Abdo Filho
Centro de distribuição do Extrafruti, em Viana Divulgação/Extrafruti

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou que os sócios capixabas comprem a fatia do Extrafruti, um dos maiores atacados de frutas e verduras do Espírito Santo, que pertence a Americanas. A autorização foi dada na noite de sexta-feira (24) e publicada no Diário Oficial da União desta segunda (27). Agora, serão mais quinze dias de prazo para eventuais contestações e, depois disso, o negócio será concluído.

A Americanas S.A., dona das Lojas Americanas e do Hortifruti, é dona de 10% das ações do Extrafruti. A fatia pertencia ao Hortifruti, desde 2012, e foi incorporada a Americanas, em 2021, quando a rede varejista comprou o Hortifruti. A Americanas, que enfrenta grave crise desde o começo de 2022, pertence aos bilionários brasileiros Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles.

Lá atrás, a ideia era de que o Extrafruti pudesse ser um fornecedor do Hortifruti, de que houvesse uma sinergia, mas isso nunca aconteceu. Por isso, os sócios capixabas, já há alguns anos, antes mesmo da crise da Americanas, queriam comprar a fatia de 10%. Importante lembrar que alguns dos sócios do Extrafruti eram antigos executivos do Hortifruti, que foi fundado, em 1989, em Colatina.

Em 2025, o Extrafruti faturou R$ 640 milhões. A meta, para 2027, é alcançar os R$ 700 milhões. Importante lembrar que o Extrafruti está na sociedade da CasaFruti, rede em expansão e que concorre no mesmo campo do Hortifruti.

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Abdo Filho

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Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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