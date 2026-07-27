Cade dá sinal verde para negociação entre sócios capixabas do Extrafruti e Americanas

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou que os sócios capixabas comprem a fatia do Extrafruti, um dos maiores atacados de frutas e verduras do Espírito Santo, que pertence a Americanas. A autorização foi dada na noite de sexta-feira (24) e publicada no Diário Oficial da União desta segunda (27). Agora, serão mais quinze dias de prazo para eventuais contestações e, depois disso, o negócio será concluído.



A Americanas S.A., dona das Lojas Americanas e do Hortifruti, é dona de 10% das ações do Extrafruti. A fatia pertencia ao Hortifruti, desde 2012, e foi incorporada a Americanas, em 2021, quando a rede varejista comprou o Hortifruti. A Americanas, que enfrenta grave crise desde o começo de 2022, pertence aos bilionários brasileiros Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles.



Lá atrás, a ideia era de que o Extrafruti pudesse ser um fornecedor do Hortifruti, de que houvesse uma sinergia, mas isso nunca aconteceu. Por isso, os sócios capixabas, já há alguns anos, antes mesmo da crise da Americanas, queriam comprar a fatia de 10%. Importante lembrar que alguns dos sócios do Extrafruti eram antigos executivos do Hortifruti, que foi fundado, em 1989, em Colatina.



Em 2025, o Extrafruti faturou R$ 640 milhões. A meta, para 2027, é alcançar os R$ 700 milhões. Importante lembrar que o Extrafruti está na sociedade da CasaFruti, rede em expansão e que concorre no mesmo campo do Hortifruti.