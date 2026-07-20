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Coluna Abdo Filho

Sócios capixabas do Extrafruti compram fatia que era da Americanas: "desejo antigo"

A encrencada Americanas, por meio do Hortifruti, tem 10% do Extrafruti, grande atacado de frutas e verduras. O acordo é para vender a sua fatia para os demais sócios

Publicado em 20 de Julho de 2026 às 16:50

Públicado em 

20 jul 2026 às 16:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Centro de distribuição do Extrafruti, em Viana Divulgação/Extrafruti

O Extrafruti, um dos maiores atacados de frutas, verduras e legumes do Espírito Santo, está para passar por uma importante mudança em seu quadro societário. A encrencada Americanas, por meio do Hortifruti, tem 10% da companhia capixaba e fechou um acordo para vender a sua fatia aos demais sócios, entre eles está o Grupo Coutinho, dono do Extrabom. O contrato foi assinado no final de junho e a expectativa é de que o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) libere a operação nos próximos dias.

Há muito tempo que os sócios capixabas queriam comprar os 10% da Americanas. "Era um desejo antigo. O Hortifruti entrou na sociedade em 2012, bem antes de ser comprado pela Americanas (em 2021). A ideia era de que o Extrafruti pudesse ser um fornecedor do Hortifruti, de que houvesse uma sinergia, mas isso nunca aconteceu. As conversas para a compra vinham de algum tempo e agora acabou dando certo", explica uma fonte próxima do assunto

As ações da Americanas na companhia capixaba estavam fora do processo de recuperação judicial por que passa a empresa de Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles, três das maiores fortunas do Brasil, desde 2024. "Foi uma negociação direta com o comando da empresa, que, agora, precisa de uma sinalização positiva do Cade".

A crise da Americanas não afetou em nada o Extrafruti. "Não tinham poder de veto e a nossa expansão nunca dependeu de financiamento vindo da Americanas. O que está acontecendo é uma reorganização societária. A operação da companhia segue normal, como sempre esteve".

Em 2025, o Extrafruti faturou R$ 640 milhões. A meta, para 2027, é alcançar os R$ 700 milhões. Importante lembrar que o Extrafruti está na sociedade da CasaFruti, rede em expansão e que concorre no mesmo campo do Hortifruti.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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