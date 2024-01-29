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Mercado

Extrafruti supera meio bilhão de faturamento e prevê forte expansão em 2024

Com sede em Viana, a empresa é especializada na distribuição de hortifrutigranjeiros e está investindo pesado na fabricação de seus próprios produtos industrializados

Públicado em 

29 jan 2024 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Extrafruti
Novo centro de distribuição da Extrafruti, em Viana Crédito: Extrafruti/Divulgação
A Extrafruti, empresa capixaba focada na distribuição de frutas, verduras e legumes, faturou mais de R$ 500 milhões, em 2023. Crescimento de 26% em relação a 2022. Mesmo diante de um avanço recente para lá de relevante, o objetivo, para 2024, é ousado: expansão de, pelo menos, 18%. Alcançar a meta passa, fundamentalmente, por aumento de eficiência e pela ampliação da linha de produtos, inclusive na agroindústria.
"Chegamos a esses bons números graças às mais de 70 lojas dos nossos clientes, por meio da distribuição de flores, frutas, legumes e verduras. O destaque de 2023 foi a maximização da área logística em 300% e a modernização da indústria", assinala Leonardo Lourenço, CEO da Extrafruti. Em abril do ano passado, a Extrafruti saiu do antigo galpão, às margens da 101, em Viana, e foi para um armazém moderno, em Areinha, também em Viana. O novo espaço, um investimento de mais de R$ 60 milhões, foi erguido por um fundo imobiliário do BTG Pactual.
"Nossos 17.800 m² no novo centro de distribuição e administração são essenciais para suportar nosso crescimento e planos de expansão. Saímos de aproximadamente 1,8 mil posições de pallets para mais de 15 mil posições. Investimos em máquinas e equipamentos modernos, alguns até importados, para ampliar nossa capacidade de classificação e beneficiamento. Conseguimos padronizar itens por cores, tamanhos e separar produtos com algum defeito ou fora do nosso padrão de qualidade, um valor inegociável. Somente em um equipamento, processamos oito toneladas por hora, vamos dobrar essa produtividade agora em março, com a instalação de mais duas linhas", enumera o executivo.
A Extrafruti atua no Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco e Goiás. A empresa quer ampliar a atuação com produtos orgânicos e está atenta a novos negócios. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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