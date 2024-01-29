Extrafruti supera meio bilhão de faturamento e prevê forte expansão em 2024

Novo centro de distribuição da Extrafruti, em Viana Crédito: Extrafruti/Divulgação

"Chegamos a esses bons números graças às mais de 70 lojas dos nossos clientes, por meio da distribuição de flores, frutas, legumes e verduras. O destaque de 2023 foi a maximização da área logística em 300% e a modernização da indústria", assinala Leonardo Lourenço, CEO da Extrafruti. Em abril do ano passado, a Extrafruti saiu do antigo galpão, às margens da 101, em Viana, e foi para um armazém moderno, em Areinha, também em Viana. O novo espaço, um investimento de mais de R$ 60 milhões, foi erguido por um fundo imobiliário do BTG Pactual.

"Nossos 17.800 m² no novo centro de distribuição e administração são essenciais para suportar nosso crescimento e planos de expansão. Saímos de aproximadamente 1,8 mil posições de pallets para mais de 15 mil posições. Investimos em máquinas e equipamentos modernos, alguns até importados, para ampliar nossa capacidade de classificação e beneficiamento. Conseguimos padronizar itens por cores, tamanhos e separar produtos com algum defeito ou fora do nosso padrão de qualidade, um valor inegociável. Somente em um equipamento, processamos oito toneladas por hora, vamos dobrar essa produtividade agora em março, com a instalação de mais duas linhas", enumera o executivo.