Fundadores de Shipp e Zaitt dão tempo de startups e focam em consultoria

Crédito: Carlos Alberto

"É claro que inovação é um pilar fundamental, e as startups fazem parte disso, mas a VPX não é uma empresa voltada para isso, trabalhamos com todos os tipos de empresas e mercados", assinalou Miranda, que é o CEO da VPX. "Por conta do sucesso que tivemos com Shipp e Zaitt, e que bom que tivemos, parece que só trabalhamos com isso. A VPX é voltada para o mercado como um todo".

Os executivos estão mirando no chamado middle market (mercado das médias), que são, por convenção, empresas com faturamento de até R$ 300 milhões anuais. "Existe um mercado que simplesmente não é atendido, é para ele que estamos olhando. Desenvolvemos um produto muito digital, portanto mais barato, com entregas quinzenais e que precisa ser de, no mínimo, 12 meses. O nosso perfil ideal de empresa é a de jornada finita, aquela que os sócios querem vender. Vamos levar as nossas experiências, positivas e negativas, para os clientes".