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Fundadores de Shipp e Zaitt dão tempo de startups e focam em consultoria

O capixaba Rodrigo Miranda e seus sócios, a maioria também do ES, mudaram de ares e agora estão completamente voltados para a VPX Consultoria Estratégica

Públicado em 

28 jan 2024 às 03:50
Abdo Filho

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Abdo Filho

Dinheiro - Gráfico - dolar - real
Crédito: Carlos Alberto
Depois de muitos anos 100% focados no desenvolvimento de startups, o capixaba Rodrigo Miranda e seus sócios, a maioria também do Espírito Santo, resolveram dar uma mudada de ares e agora estão completamente voltados para a empresa de consultoria, a VPX Consultoria Estratégica, aberta no ano passado. Por ora, não pensam em voltar ao mundo das startups.
"É claro que inovação é um pilar fundamental, e as startups fazem parte disso, mas a VPX não é uma empresa voltada para isso, trabalhamos com todos os tipos de empresas e mercados", assinalou Miranda, que é o CEO da VPX. "Por conta do sucesso que tivemos com Shipp e Zaitt, e que bom que tivemos, parece que só trabalhamos com isso. A VPX é voltada para o mercado como um todo".
Os executivos estão mirando no chamado middle market (mercado das médias), que são, por convenção, empresas com faturamento de até R$ 300 milhões anuais. "Existe um mercado que simplesmente não é atendido, é para ele que estamos olhando. Desenvolvemos um produto muito digital, portanto mais barato, com entregas quinzenais e que precisa ser de, no mínimo, 12 meses. O nosso perfil ideal de empresa é a de jornada finita, aquela que os sócios querem vender. Vamos levar as nossas experiências, positivas e negativas, para os clientes".
No final de 2023, com seis meses de funcionamento, a VPX estava com 40 clientes. A meta é dobrar de tamanho, em 2024. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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