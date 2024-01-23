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Marcopolo investe R$ 30 milhões na fábrica de São Mateus

Aportes foram feitos nos últimos dois anos para aumentar a eficiência da unidade. No final de 2023, a multinacional anunciou a ampliação da planta do Espírito Santo

Públicado em 

23 jan 2024 às 03:50
Abdo Filho

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Abdo Filho

Unidade da Marcopolo em São Mateus, Norte do Espírito Santo
Unidade da Marcopolo em São Mateus, Norte do Espírito Santo Crédito: Marcopolo/Divulgação
A Marcopolo investiu R$ 30 milhões, nos últimos dois anos, na sua fábrica de São Mateus, Norte do Espírito Santo. O foco foi 100% no aumento da eficiência da unidade, tudo para, junto da linha de produção de Caxias do Sul (RS), sede da multinacional, dar conta do aumento da demanda por ônibus no pós-pandemia. Renovação da frota, eletrificação e a ampliação do programa Caminhos da Escola, do governo federal, empurram todo o segmento.
Só a Marcopolo terá entregar 7,5 mil ônibus ao Ministério da Educação até o final deste ano. Grande parte da encomenda será produzida no decorrer de 2024. São Mateus veio sendo preparada para dar a sua contribuição. Qualquer ônibus urbano da companhia (os elétricos ainda não) pode ser produzido no Estado. Para dar conta, a empresa ainda investiu na verticalização de alguns processos por aqui: estofados e produção de chicotes elétricos, por exemplo.
Hoje, a unidade mateense opera, em algumas situações, acima de sua capacidade, que é de 16 ônibus por dia. Só é possível por conta dos mais de R$ 30 milhões aportados. De olho na realidade atual e nas demandas futuras, a Marcopolo anunciou, em dezembro do ano passado, um investimento de R$ 50 milhões para ampliar a fábrica de São Mateus e começar a montar veículos elétricos no Norte do Espírito Santo. A quantidade de carros saltará para 26/dia e o número de funcionários, hoje em 2 mil, deve chegar aos 2,4 mil.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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