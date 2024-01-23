Marcopolo investe R$ 30 milhões na fábrica de São Mateus

Só a Marcopolo terá entregar 7,5 mil ônibus ao Ministério da Educação até o final deste ano. Grande parte da encomenda será produzida no decorrer de 2024. São Mateus veio sendo preparada para dar a sua contribuição. Qualquer ônibus urbano da companhia (os elétricos ainda não) pode ser produzido no Estado. Para dar conta, a empresa ainda investiu na verticalização de alguns processos por aqui: estofados e produção de chicotes elétricos, por exemplo.