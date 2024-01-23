Marcopolo investe R$ 30 milhões na fábrica de São Mateus

A Marcopolo investiu R$ 30 milhões, nos últimos dois anos, na sua fábrica de São Mateus, Norte do Espírito Santo.
O foco foi 100% no aumento da eficiência da unidade, tudo para, junto da linha de produção de Caxias do Sul (RS), sede da multinacional, dar conta do aumento da demanda por ônibus no pós-pandemia. Renovação da frota, eletrificação e a ampliação do programa Caminhos da Escola, do governo federal, empurram todo o segmento.
Só a Marcopolo terá entregar 7,5 mil ônibus ao Ministério da Educação até o final deste ano. Grande parte da encomenda será produzida no decorrer de 2024. São Mateus veio sendo preparada para dar a sua contribuição. Qualquer ônibus urbano da companhia (os elétricos ainda não) pode ser produzido no Estado. Para dar conta, a empresa ainda investiu na verticalização de alguns processos por aqui: estofados e produção de chicotes elétricos, por exemplo.
Hoje, a unidade mateense opera, em algumas situações, acima de sua capacidade, que é de 16 ônibus por dia. Só é possível por conta dos mais de R$ 30 milhões aportados. De olho na realidade atual e nas demandas futuras, a Marcopolo anunciou, em dezembro do ano passado, um investimento de R$ 50 milhões para ampliar a fábrica de São Mateus
e começar a montar veículos elétricos no Norte do Espírito Santo. A quantidade de carros saltará para 26/dia e o número de funcionários, hoje em 2 mil, deve chegar aos 2,4 mil.