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Mercado automotivo

Produção da Marcopolo mais que dobra em São Mateus

São fabricados, diariamente, 20 ônibus. Pela primeira vez desde que foi inaugurada, no final de 2014, a unidade opera em plena capacidade, uma ampliação está no radar

Públicado em 

16 nov 2022 às 03:59
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Marcopolo/Volare produzirá cerca de 50 novos veículos mensais em São Mateus
Veículo Marcopolo/Volare produzido em São Mateus Crédito: Giovani Boff/DC Multimidia
Os números da fábrica da Marcopolo em São Mateus, Norte do Espírito Santo, são muito bons e estão sendo muito comemorados pela multinacional. Entre janeiro e outubro de 2022, foram produzidas 3.445 carrocerias, 101,4% a mais do que as 1.661 unidades fabricadas no mesmo período de 2021.  
Hoje, são produzidos, diariamente, 20 ônibus em São Mateus. Pela primeira vez desde que foi inaugurada, no final de 2014, a fábrica opera em plena capacidade. Uma ampliação já está no radar. "A planta de São Mateus vem tendo um ótimo desempenho, com bons indicadores de produtividade, mão de obra qualificada e maturidade. Diante disso e do fato de ter uma boa logística, mais perto do Centro-Oeste, Norte e Nordeste, temos motivos para seguir investindo e alimentar a planta de São Mateus com mais produção", disse Sidnei Vargas, gerente nacional de vendas da Volare.
A fábrica de São Mateus entrega produtos Volare, Neobus (Thunder Midi Escolar) e a linha urbana da Marcopolo (Torino). Ao todo, são 1.891 funcionários. É bem provável que a unidade mateense seja ampliada, a Marcopolo aguarda a definição dos rumos do programa Caminho da Escola, do Ministério da Educação, grande cliente da multinacional, para bater o martelo. Só em 2022, o MEC, via licitação, encomendou 3.050 carros à Marcopolo. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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