Produção da Marcopolo mais que dobra em São Mateus

Hoje, são produzidos, diariamente, 20 ônibus em São Mateus. Pela primeira vez desde que foi inaugurada, no final de 2014, a fábrica opera em plena capacidade. Uma ampliação já está no radar. "A planta de São Mateus vem tendo um ótimo desempenho, com bons indicadores de produtividade, mão de obra qualificada e maturidade. Diante disso e do fato de ter uma boa logística, mais perto do Centro-Oeste, Norte e Nordeste, temos motivos para seguir investindo e alimentar a planta de São Mateus com mais produção", disse Sidnei Vargas, gerente nacional de vendas da Volare.