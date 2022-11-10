Setor de rochas do ES: faturamento continua bom, mas produção cai

Rochas ornamentais impulsionam o desenvolvimento de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação / Prefeitura de Cachoeiro

O setor de rochas do Espírito Santo passa por um momento curioso. O faturamento das empresas continua indo bem, mas os indicadores de produção apontam para uma queda já relevante, de quase 9,7% no ano, de acordo com o IBGE. Há vários fatores que explicam a situação, alguns muito bons, outros nem tanto.

O apontamento mais acurado de faturamento do setor é o volume de exportações. Entre janeiro e setembro de 2022, elas ficaram pouco acima de US$ 1 bilhão, uma variação positiva de 8,36% em relação ao mesmo período do ano passado. O dólar valorizado ajuda os empresários locais, mas não explica tudo. A expansão de receita se dá mesmo com uma queda de 3,25% no volume vendido para fora. Tales Machado, presidente do Centrorochas (Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais), aponta para o aumento do valor agregado do material exportado. "Estamos conseguindo vender um material mais caro, assim, embora o volume seja menor, o retorno é maior. Sob esse aspecto, é positivo".

O lado negativo da história aparece na concorrência pesada imposta pelos indianos. Há alguns aspectos aqui. O frete da Índia, grande produtora de rochas básicas, para os Estados Unidos (maiores compradores do mundo) está em US$ 3,5 mil , enquanto que os navios que partem do Brasil para os EUA pagam US$ 8,5 mil. Isso tem tirado competitividade e espaço dos produtos mais básicos do Brasil, que têm chegado ao mercado americano, principalmente por conta do frete, por quase o dobro do preço do material indiano. O impacto na produção local é direto.