Grupo Carone vai inaugurar três lojas em 2023 e está atrás de novas áreas

A unidade do SempreTem de Jacaraípe já teve as obras iniciadas. A inauguração deve ser no primeiro semestre do ano que vem. As obras das lojas de Cabo Frio e Barra do Jucu, em Vila Velha, transcorrerão ao longo de 2023. Os executivos do Carone estão bastante animados com as perspectivas abertas pela rede de atacarejo. A unidade de Alto Laje, em Cariacica, inaugurada há dois meses, tem superado todas as expectativas de vendas.