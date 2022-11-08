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Varejo

Grupo Carone vai inaugurar três lojas em 2023 e está atrás de novas áreas

O grupo passará a ter 21 estabelecimentos em três estados: Espírito Santo, Bahia e Rio de Janeiro. A primeira loja no Estado fluminense ficará em Cabo Frio

Públicado em 

08 nov 2022 às 17:16
Abdo Filho

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Abdo Filho

A SempreTem tem duas lojas em operação e vai inaugurar mais três até o começo de 2021
Unidade da rede SempreTem, na Serra Crédito: Divulgação Grupo Carone
O Grupo Carone, dono dos Supermercados Carone e do Superatacado SempreTem, vai inaugurar mais três lojas, todas da rede SempreTem, em 2023. Assim o grupo passará a ter 21 estabelecimentos em três estados: Espírito Santo, Bahia e Rio de Janeiro. A primeira loja no Estado fluminense ficará em Cabo Frio, na Região dos Lagos.  
A unidade do SempreTem de Jacaraípe já teve as obras iniciadas. A inauguração deve ser no primeiro semestre do ano que vem. As obras das lojas de Cabo Frio e Barra do Jucu, em Vila Velha, transcorrerão ao longo de 2023. Os executivos do Carone estão bastante animados com as perspectivas abertas pela rede de atacarejo. A unidade de Alto Laje, em Cariacica, inaugurada há dois meses, tem superado todas as expectativas de vendas.
A boa receptividade do público e a falta de espaço em bairros de renda mais alta, foco dos supermercados Carone, têm feito o grupo investir forte no SempreTem, mas o Carone, origem do grupo, não está de lado. "Estamos em busca de áreas tanto para SempreTem como para novos supermercados Carone. O grupo está preparado para continuar crescendo organicamente e vamos continuar nos expandindo", assinalou William Carone Júnior.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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