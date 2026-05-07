Carreta parada deixa trânsito lento em Vila Velha

Uma carreta parada no acesso para a Terceira Ponte, na Avenida Professora Francelina Carneiro Setúbal, em Itapuã, em Vila Velha, deixa o trânsito lento na manhã desta quinta-feira (7). O veículo ocupa a faixa da direita da via e causa retenção para motoristas que seguem em direção à subida da ponte, sentido Vila Velha - Vitória





Segundo o motorista da carreta, ele saiu de Belém, no Pará, passou por Belo Horizonte, em Minas Gerais, onde descarregou parte da carga de motos, e depois seguiu viagem para o Espírito Santo. A previsão, de acordo com ele, é que o descarregamento da outra parte da carga aconteça a partir das 8h, quando a loja abre.





O condutor contou ainda que esta é a primeira vez dele no Estado e que não sabia qual seria o melhor local para estacionar o veículo até o horário da entrega.





Quem sai da região do Terminal de Vila Velha em direção à Terceira Ponte encontra a carreta parada na pista, o que reduz o fluxo para apenas uma faixa e deixa o trânsito mais lento no trecho.





*Com informações do repórter Alberto Borém, da TV Gazeta.