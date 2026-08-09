Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/08/2026

A carta “O Diabo” traz um alerta para excessos, dependências ou situações capazes de limitar seu crescimento. No amor, ciúmes, controle e relações desgastantes deverão ficar de lado. Na carreira, será importante não agir apenas por ambição e manter a ética em primeiro lugar. Sua saúde pedirá atenção a hábitos que podem estar prejudicando o bem-estar físico e emocional. Entre amigos, afaste-se de influências negativas e valorize quem incentiva a sua evolução.