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Na Avenida Fernando Ferrari

Motociclista de app e passageira morrem após colisão com árvore em Vitória

Acidente aconteceu por volta de 5h40 deste sábado (08) na Avenida Fernando Ferrari

Publicado em 08 de Agosto de 2026 às 09:14

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

08 ago 2026 às 09:14

Um motociclista de aplicativo, 23 anos, e uma passageira, 29 anos, morreram em um acidente na Avenida Fernando Ferrari, em Goiabeiras, Vitória, neste sábado (8). O piloto, identificado como Wanderson Guerra Rodrigues estava em uma corrida, transportando a mulher, quando bateu com o veículo em uma árvore por volta de 5h40. 


Segundo apuração do repórter Diony Silva, da TV Gazeta, a mulher trabalhava na área da Saúde, mas o nome dela não foi divulgado. Ela chegou a ser levada para a ambulância do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu/192), mas morreu durante o atendimento médico.


Wanderson era morador de São Pedro, na Capital capixaba, e estava trabalhando para pagar o aluguel da casa onde morava com a esposa e o filho de um ano, segundo relataram parentes da vítima. 


A sogra de Wanderson, que não quer ser identificada, contou que ele pilotou durante toda a madrugada. Conforme o guarda municipal relatou para ela, o motociclista pode ter cochilado e perdido o controle do veículo. 


"Ele saiu 1h da manhã para trabalhar e a filho pediu para ele não ir. A criança chorou e o pai acabou indo. Quando a criança não via o pai, ele sempre chorava, e esperava para dormir só depois que o Wanderson chegava. Ele estava desesperado porque tinha que pagar aluguel. Tinha várias contas para pagar. Ele perdeu a vida muito cedo. O que vai ser daqui para frente? Só Deus sabe", detalhou a sogra. 


Por causa do acidente, a via ficou parcialmente interditada no sentido Serra, mas foi liberada por volta de 7h30.


A Polícia Científica informou que os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico-Legal (IML), em Vitória, para serem necropsiados e liberados aos familiares. Já a Polícia Civil disse que o caso será apurado pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT).
Motociclista de app morre em acidente em Vitória
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