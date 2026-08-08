Motociclista de app e passageira morrem após colisão com árvore em Vitória

Um motociclista de aplicativo, 23 anos, e uma passageira, 29 anos, morreram em um acidente na Avenida Fernando Ferrari, em Goiabeiras, Vitória, neste sábado (8). O piloto, identificado como Wanderson Guerra Rodrigues estava em uma corrida, transportando a mulher, quando bateu com o veículo em uma árvore por volta de 5h40.





Segundo apuração do repórter Diony Silva, da TV Gazeta, a mulher trabalhava na área da Saúde, mas o nome dela não foi divulgado. Ela chegou a ser levada para a ambulância do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu/192), mas morreu durante o atendimento médico.





Wanderson era morador de São Pedro, na Capital capixaba, e estava trabalhando para pagar o aluguel da casa onde morava com a esposa e o filho de um ano, segundo relataram parentes da vítima.





A sogra de Wanderson, que não quer ser identificada, contou que ele pilotou durante toda a madrugada. Conforme o guarda municipal relatou para ela, o motociclista pode ter cochilado e perdido o controle do veículo.





"Ele saiu 1h da manhã para trabalhar e a filho pediu para ele não ir. A criança chorou e o pai acabou indo. Quando a criança não via o pai, ele sempre chorava, e esperava para dormir só depois que o Wanderson chegava. Ele estava desesperado porque tinha que pagar aluguel. Tinha várias contas para pagar. Ele perdeu a vida muito cedo. O que vai ser daqui para frente? Só Deus sabe", detalhou a sogra.





Por causa do acidente, a via ficou parcialmente interditada no sentido Serra, mas foi liberada por volta de 7h30.



