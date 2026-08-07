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Crime ambiental

Polícia apreende aves silvestres, armas e equipamentos de caça na Serra

Segundo a PM Ambiental, quatro coleiros e um tico-tico eram mantidos sem autorização. Também foram encontradas 96 munições e outros materiais usados na caça

Publicado em 07 de Agosto de 2026 às 16:51

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

07 ago 2026 às 16:51
Equipamentos e aves silvestres encontrados em casa na Serra
Equipamentos e aves silvestres encontrados em casa na Serra Divulgação/PM Ambiental

Cinco aves silvestres mantidas ilegalmente em cativeiro e equipamentos utilizados para caça foram apreendidos em uma casa na Serra, nesta sexta-feira (7). Durante a ação, policiais militares ambientais também encontraram seis armas de fogo e 96 munições no imóvel.


Segundo o Batalhão de Polícia Militar Ambiental, a apreensão ocorreu após uma denúncia. No local, os policiais encontraram quatro coleiros e um tico-tico mantidos sem autorização do órgão ambiental competente.


Além das aves, a equipe apreendeu armadilhas para tatu, equipamentos utilizados na captura de animais aquáticos, rádios comunicadores, lanternas, artefatos de fabricação caseira e outros materiais relacionados à atividade de caça.


O responsável pelos animais e pelos materiais foi levado à delegacia. A Polícia Civil informou que a ocorrência ainda está sob responsabilidade da Polícia Militar e, por isso, não havia informações sobre eventual autuação ou prisão até a última atualização.


"A manutenção de animais da fauna silvestre em cativeiro sem a devida autorização, bem como a captura, caça e utilização de instrumentos destinados à exploração ilegal da fauna, podem configurar crimes previstos na legislação ambiental", finalizou o Batalhão de Polícia Militar Ambiental da Polícia Militar.

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