Polícia apreende aves silvestres, armas e equipamentos de caça na Serra

Cinco aves silvestres mantidas ilegalmente em cativeiro e equipamentos utilizados para caça foram apreendidos em uma casa na Serra, nesta sexta-feira (7). Durante a ação, policiais militares ambientais também encontraram seis armas de fogo e 96 munições no imóvel.





Segundo o Batalhão de Polícia Militar Ambiental, a apreensão ocorreu após uma denúncia. No local, os policiais encontraram quatro coleiros e um tico-tico mantidos sem autorização do órgão ambiental competente.





Além das aves, a equipe apreendeu armadilhas para tatu, equipamentos utilizados na captura de animais aquáticos, rádios comunicadores, lanternas, artefatos de fabricação caseira e outros materiais relacionados à atividade de caça.





O responsável pelos animais e pelos materiais foi levado à delegacia. A Polícia Civil informou que a ocorrência ainda está sob responsabilidade da Polícia Militar e, por isso, não havia informações sobre eventual autuação ou prisão até a última atualização.





"A manutenção de animais da fauna silvestre em cativeiro sem a devida autorização, bem como a captura, caça e utilização de instrumentos destinados à exploração ilegal da fauna, podem configurar crimes previstos na legislação ambiental", finalizou o Batalhão de Polícia Militar Ambiental da Polícia Militar.