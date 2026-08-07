Pai que matou filho para se vingar da ex é condenado a 34 anos de prisão

O pai que matou o filho de 6 anos para se vingar da ex-companheira foi condenado pelo júri popular realizado na tarde desta sexta-feira (7), em Vila Velha, na Grande Vitória. A punição também inclui outro crime: a divulgação de vídeos íntimos, com nudez, da mãe da criança.





A pena totaliza 34 anos de prisão. Foram 30 anos pelo homicídio e outros quatro anos e seis meses pela divulgação das imagens de nudez. A sentença foi proferida nesta sexta-feira (7), após a decisão pelo Tribunal do Júri, no Fórum de Vila Velha.





Fernando Nelson Neves Nascimento, de 37 anos, confessou ter matado o próprio filho, Bernardo Souza Nascimento, de 6 anos, no dia 3 de fevereiro do ano passado, por asfixia.





A criança foi encontrada em uma cama, com os braços e pernas cruzados, e sem lesões aparentes. Bernardo havia passado o dia com o pai no apartamento da avó paterna, onde o homem estava morando após se separar da mãe da criança, cerca de um mês antes do crime.





Segundo denúncia do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), por volta das 18h, no interior da residência, ao ouvir de Bernardo que ele e os irmãos iriam se mudar, Fernando se enfureceu e resolveu se vingar da ex-companheira. A denúncia aponta que ele premeditou o crime, esperando que a criança dormisse, impossibilitando a sua defesa.





Em redes sociais, Fernando havia publicado mensagens de ameaça direcionadas à ex-companheira, mãe do menino. Em uma das postagens, ele escreveu: "Fiz de tudo por você, me humilhei, pedi uma chance e você não deu ouvidos. Agora vai sentir remorso pelo resto da vida. Nunca mais vai arrumar ninguém".





Em outra publicação, ele compartilhou um vídeo íntimo da ex-mulher acompanhado de novas ameaças.