Pai matou filho de 6 anos em Vila Velha para atingir a ex-esposa, diz polícia

De acordo com o delegado, Fernando revelou que passou o dia com o filho. "No dia 30, Fernando ligou para a ex-companheira e pediu para visitar o Bernardo, demonstrando o seu interesse de prestar assistência como pai. Eles (Fernando e Bernardo) foram à praia e passaram o dia lá. Quando estavam retornando para casa, o Bernardo, de forma inocente, falou que a mãe, juntamente com as crianças, iria se mudar", disse o delegado, durante coletiva de imprensa nesta segunda-feira (3).