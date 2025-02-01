Pai de menino encontrado morto em apartamento em Vila Velha é preso em Vitória

Fernando Nelson Neves Nascimento, de 37 anos, foi preso no final da tarde deste sábado (1º), em Vitória, por suspeita de ter assassinado o próprio filho, Bernardo Souza Nascimento, de 6 anos. A informação foi confirmada ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, por fontes que participaram da prisão.
O homem foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Capital, após ser detido por investigadores da DHPP de Vila Velha.
Bernardo foi encontrado morto em um apartamento no bairro Jabaeté, em Vila Velha, na quinta-feira (30). Segundo o boletim da Polícia Militar, a residência pertence à avó paterna, com quem Fernando estava morando após se separar da mãe da criança há pouco mais de um mês; a mulher possuía uma medida protetiva contra ele.
O menino havia passado o dia no local com o pai. Conforme os relatos, por volta das 17h30, o homem entrou em contato com outros filhos durante a tarde, ameaçando-os de morte e afirmando que havia matado Bernardo, e, em seguida, tiraria a própria vida.
Depois disso, o suspeito deixou o condomínio em uma moto e não foi mais localizado. Segundo apuração da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, a família suspeita que o garoto tenha sido envenenado. A criança estava em uma cama, com os braços e pernas cruzados, com espuma nos lábios e sem lesões aparentes.
O irmão mais velho de Bernardo, Thales Souza Ramos, 26 anos, recebeu a notícia da prisão da com alívio. “A sensação é essa. De alívio. Agora queremos ver ele pagar.”
As polícias Militar e Civil foram demandadas para mais detalhes da prisão.