Pai de menino encontrado morto em apartamento em Vila Velha é preso em Vitória

Bernardo Souza Nasicmento, de 6 anos, foi encontrado morto em Vila Velha Crédito: Reprodução Redes Sociais

TV Gazeta, por fontes que participaram da prisão. Fernando Nelson Neves Nascimento, de 37 anos, foi preso no final da tarde deste sábado (1º), em Vitória, por suspeita de ter assassinado o próprio filho, Bernardo Souza Nascimento, de 6 anos . A informação foi confirmada ao repórter Caíque Verli, da, por fontes que participaram da prisão.

O homem foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Capital, após ser detido por investigadores da DHPP de Vila Velha.

Fernando Nelson Neves Nascimento foi preso por suspeita de ter assassinado o próprio filho, Bernardo Souza Nascimento, de 6 anos Crédito: Acervo familiar

Bernardo foi encontrado morto em um apartamento no bairro Jabaeté, em Vila Velha, na quinta-feira (30). Segundo o boletim da Polícia Militar, a residência pertence à avó paterna, com quem Fernando estava morando após se separar da mãe da criança há pouco mais de um mês; a mulher possuía uma medida protetiva contra ele.

O menino havia passado o dia no local com o pai. Conforme os relatos, por volta das 17h30, o homem entrou em contato com outros filhos durante a tarde, ameaçando-os de morte e afirmando que havia matado Bernardo, e, em seguida, tiraria a própria vida.

Depois disso, o suspeito deixou o condomínio em uma moto e não foi mais localizado. Segundo apuração da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, a família suspeita que o garoto tenha sido envenenado. A criança estava em uma cama, com os braços e pernas cruzados, com espuma nos lábios e sem lesões aparentes.

O irmão mais velho de Bernardo, Thales Souza Ramos, 26 anos, recebeu a notícia da prisão da com alívio. “A sensação é essa. De alívio. Agora queremos ver ele pagar.”