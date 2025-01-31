Menino de 6 anos é encontrado morto em apartamento em Vila Velha

Bernardo Souza Nasicmento, de 6 anos, foi encontrado morto em Vila Velha Crédito: Acervo familiar

Uma criança de seis anos foi encontrada morta dentro de um apartamento no bairro Jabaeté, em Vila Velha , na noite de quinta-feira (30). Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar , Bernardo Souza Nascimento estava em uma cama, com os braços e pernas cruzados, com espuma nos lábios e sem lesões aparentes. A PM afirmou, em nota, que o pai do menino, de 37 anos, é suspeito da morte do filho.

Ainda conforme o boletim, Bernardo havia passado o dia com o pai no apartamento da avó paterna, onde o homem estava morando após se separar da mãe da criança há pouco mais de um mês.

A Polícia Militar disse, em nota, que segundo informações fornecidas por familiares, o suspeito e a mãe de Bernardo estavam separados, e a mulher possuía uma medida protetiva contra ele. Conforme os relatos, por volta das 17h30, o homem entrou em contato com os filhos durante a tarde, ameaçando-os de morte e afirmando que havia matado o menino, e, em seguida, tiraria a própria vida.

Depois disso, o suspeito deixou o condomínio em uma moto e não foi mais localizado. Segundo apuração da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, a família suspeita que o garoto tenha sido envenenado.

Vizinhos acompanharam o trabalho da polícia no condomínio menino foi encontrado morto em Jabaeté, Vila Velha Crédito: Daniel Marçal

Em redes sociais, o pai de Bernardo havia publicado mensagens de ameaça direcionadas à ex-companheira, mãe do menino. Em uma das postagens, ele escreveu: "Fiz de tudo por você, me humilhei, pedi uma chance e você não deu ouvidos. Agora vai sentir remorso pelo resto da vida. Nunca mais vai arrumar ninguém". Em outra publicação, ele compartilhou um vídeo íntimo da ex-mulher acompanhado de novas ameaças.

A mulher, conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, já possuía uma medida protetiva contra o ex-marido. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionado para prestar atendimento à mãe de Bernardo, que chegou ao local após tomar conhecimento do ocorrido.

O corpo de Bernardo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, para ser necropsiado. A repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, conversou com o irmão mais velho da vítima, nesta sexta-feira (31), que estava no local para liberar o corpo do menino, e disse que o velório será no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha, onde mora a família da mãe da criança.

Thales Souza Ramos, de 26 anos, irmão de Bernardo, disse em entrevista à reportagem da TV Gazeta que o pai chegou a passear com Bernardo no mesmo dia em que o menino morreu. "Os filhos de 10 e 13 anos já estavam mais afastados devido à agressividade e às falas do pai. Já o mais novo, por não ter passado por tudo isso, era muito apegado ao pai. E ele (o pai) teve coragem de fazer isso com Bernardo. Ele pegou o menino por volta de meio-dia e levou ele para passear, jogou bola com ele. Depois, em casa, colocou um veneno, acredito que em um chocolate, e deu para o Bernardo".

Investigação em andamento

Ainda na noite de quinta-feira, a perícia da Polícia Científica esteve no local e recolheu objetos do apartamento que serão analisados para auxiliar nas investigações.

A Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Segundo a corporação, até a publicação desta matéria, nenhum suspeito havia sido detido e detalhes da investigação não seriam divulgados, por enquanto.