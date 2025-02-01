Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Plantando raízes

A missão de um mestre para não deixar tradição morrer no ES

Quem é e o que faz homem que vive mergulhado na arte manual e musical do congo e luta para manter viva a história para as novas gerações

Publicado em 01 de Fevereiro de 2025 às 15:29

Ricardo Medeiros

Ricardo Medeiros

Publicado em 

01 fev 2025 às 15:29
Sagrilo, artesão que faz tambores e casaca de congo
Sagrilo, artesão que faz instrumentos usados no congo Crédito: Ricardo Medeiros
Por trás da riqueza cultural do congo capixaba há um trabalho manual essencial para manter viva a tradição: a produção dos instrumentos que são a alma do gênero musical. E esse é o ofício de Wander Silva de Oliveira, mais conhecido como Sagrilo, um artesão dedicado à criação dos instrumentos que tocam a história e na alma de quem nasce no Espírito Santo.
A oficina de Sagrilo se chama "Usina do Tambor" e fica em Carapebus, na Serra. É lá que ele dedica à confecção de casacas, chocalhos, tambores e outros instrumentos usados por diversas bandas de congo da Grande Vitória. O trabalho dele, porém, não se limita à produção dos instrumentos: transmite os saberes da cultura congueira por meio do projeto “Instrumentarte”. Conheça este importante personagem do cenário capixaba no vídeo abaixo:
Criado por ele, o Instrumentarte visa levar o congo capixaba para o ambiente escolar, promovendo o ensino da cultura local entre as crianças da rede pública. O projeto é uma verdadeira imersão na música e nos valores tradicionais do congo, compartilhados com alunos da educação infantil e do ensino fundamental.
No Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Maria Amélia, em Carapebus, Sagrilo se une ao Mestre Léo para ensinar as crianças a arte de tocar os instrumentos tradicionais como o tambor, casaca, chocalho, bumbo e cuíca. Ele explica que os instrumentos são feitos sob medida para os pequenos, com um design especial que facilita o manuseio e o aprendizado. “A ideia é criar tambores leves, que as crianças possam tocar com facilidade. Além disso, o objetivo é introduzir os valores e as toadas tradicionais do congo capixaba desde cedo”, comenta Sagrilo.
A conexão de Sagrilo com o congo é algo que vem desde a infância. O avô dele, Nelson, natural de Alfredo Chaves, era congueiro e produzia os reco-recos para as bandas locais. Foi acompanhando o trabalho do avô e participando dos grupos de congo da cidade natal, Ibiraçu, que ele se apaixonou pela arte do tambor. E o Instrumentarte representa para ele mais do que um simples projeto educacional. É uma maneira de garantir que as novas gerações conheçam e preservem a cultura do congo, mantendo-a viva para os anos vindouros.
Ensinar a cultura do congo para as crianças é garantir que ela não morra. Tenho certeza de que elas nunca mais vão esquecer dessa tradição
Sagrilo - Artesão
Com o trabalho artesanal e a dedicação ao ensino, Sagrilo e o projeto Instrumentarte desempenham um papel vital na preservação e disseminação da rica cultura do congo capixaba, assegurando que ela continue a ser celebrada e transmitida para as futuras gerações.

Congo na Escola

Tem uma história interessante para contar?

Se você tem uma experiência de vida que gostaria de compartilhar ou conhece alguém com uma história inspiradora, queremos ouvi-la! Para participar basta preencher o formulário no link abaixo. Sua jornada pode ser a próxima a ser publicada em A Gazeta.

█ Quero participar

Veja Também

A história do escultor de imagens de santos na Serra

Quem é a mulher que mora embaixo da Terceira Ponte

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura espírito santo Congo Agfinde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio atinge imóvel no trevo da Ilha da Luz em Cachoeiro de Itapemirim
Incêndio atinge imóvel no Trevo da Ilha da Luz, em Cachoeiro
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: MPF cobra informações sobre qualidade da água no litoral
Enem 2026: período para pedir isenção da taxa termina nesta sexta (24)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados