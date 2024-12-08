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Tesouros sacros

Tradição familiar: a história do escultor de imagens de santos na Serra

Wanderley Diniz é guardião de uma arte e autor de esculturas que adornam igrejas no Espírito Santo e pelo Brasil

Publicado em 08 de Dezembro de 2024 às 07:40

Ricardo Medeiros

Ricardo Medeiros

Publicado em 

08 dez 2024 às 07:40
Wanderley Alencar Diniz, escultor que faz santos artesanalmente em Jacaraipe
Wanderley Alencar Diniz, escultor que faz santos artesanalmente em Jacaraipe Crédito: Ricardo Medeiros
Você já parou para pensar em quem são os artistas por trás das esculturas de santos nas igrejas? Em Jacaraípe, na Serra, um nome se destaca: Wanderley Diniz. O escultor capixaba é guardião de uma tradição familiar que transforma madeira em belas obras de fé, adornando templos religiosos de toda a região e até mesmo pelo Brasil.
A arte de Wanderley não é apenas trabalho, é um legado. Ele aprendeu o ofício com o avô, que trouxe a tradição do Estado de Pernambuco, no Nordeste, para o Espírito Santo. “Isso é dom de família. Meu avô passou para filhos, netos… e agora continuo esse legado,” conta com orgulho. Conheça essa linda história no vídeo abaixo:
O processo de criação é praticamente um ritual familiar. Wanderley cuida da escultura em madeira, começando com uma machadinha para modelar a peça e usando ferramentas menores, como formões e canivetes, para os detalhes mais delicados, como os rostos. O acabamento é feito pela tia Cleide, enquanto outros familiares também colaboram no processo criativo.
Além de preservar a tradição, o trabalho trouxe conquistas importantes para Wanderley. Ele conseguiu construir a própria casa e ainda custear os estudos da filha em Medicina — que se formou e atua como médica em Vitória, um grande orgulho para a família.
Wanderley Alencar Diniz, escultor que faz santos artesanalmente em Jacaraipe
Wanderley Alencar Diniz, escultor que faz santos artesanalmente em Jacaraípe Crédito: Ricardo Medeiros

Alcance internacional

As obras de Wanderley estão espalhadas por diversos Estados brasileiros e até chegaram à Europa. Ele fala sobre isso com humildade e paixão: “É muito importante para nós que fazemos essas peças. Cada escultura vem do coração, e o legado que deixamos é motivo de muito orgulho para toda a família".
Mais do que um trabalho, a escultura de santos é um elo que une gerações e mantém viva uma tradição repleta de fé e arte.

Wanderley Diniz, Escultor

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