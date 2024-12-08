Tradição familiar: a história do escultor de imagens de santos na Serra

Você já parou para pensar em quem são os artistas por trás das esculturas de santos nas igrejas? Em Jacaraípe, na Serra, um nome se destaca: Wanderley Diniz. O escultor capixaba é guardião de uma tradição familiar que transforma madeira em belas obras de fé, adornando templos religiosos de toda a região e até mesmo pelo Brasil.
A arte de Wanderley não é apenas trabalho, é um legado. Ele aprendeu o ofício com o avô, que trouxe a tradição do Estado de Pernambuco, no Nordeste, para o Espírito Santo. “Isso é dom de família. Meu avô passou para filhos, netos… e agora continuo esse legado,” conta com orgulho. Conheça essa linda história no vídeo abaixo:
O processo de criação é praticamente um ritual familiar. Wanderley cuida da escultura em madeira, começando com uma machadinha para modelar a peça e usando ferramentas menores, como formões e canivetes, para os detalhes mais delicados, como os rostos. O acabamento é feito pela tia Cleide, enquanto outros familiares também colaboram no processo criativo.
Além de preservar a tradição, o trabalho trouxe conquistas importantes para Wanderley. Ele conseguiu construir a própria casa e ainda custear os estudos da filha em Medicina — que se formou e atua como médica em Vitória, um grande orgulho para a família.
Alcance internacional
As obras de Wanderley estão espalhadas por diversos Estados brasileiros e até chegaram à Europa. Ele fala sobre isso com humildade e paixão: “É muito importante para nós que fazemos essas peças. Cada escultura vem do coração, e o legado que deixamos é motivo de muito orgulho para toda a família".
Mais do que um trabalho, a escultura de santos é um elo que une gerações e mantém viva uma tradição repleta de fé e arte.
Wanderley Diniz, Escultor
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