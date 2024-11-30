"Pelas barbas do profeta": a curiosa igreja com barbearia em Vitória

Pastor Genivaldo Cardoso atende cliente em barbearia que funciona dentro da Igreja Assembleia de Deus Crédito: Vitor Jubini

"É uma igreja ou uma barbearia?". Esse foi o questionamento de uma professora ao passar em frente ao imóvel de número 193 da Rua Afonso Sarlo, no bairro Jesus de Nazareth, em Vitória. "É igreja e barbearia, as duas coisas. É meio de vida, minha senhora", respondeu o pastor e barbeiro Genivaldo Cardoso de Carvalho, 61 anos, responsável pelo local. Nesta reportagem contamos a história de um baiano, que, com visão empreendedora, aproveitou as oportunidades para criar um negócio inusitado. Veja vídeo:

O relógio marcava 1 hora da madrugada quando Genivaldo chegou com a família à Rodoviária de Vitória em 1997. Assim como muitos retirantes, o nordestino saiu do interior para buscar melhores condições de trabalho para ele e de estudo para os filhos. Depois de fazer alguns cursos profissionalizantes na Capital capixaba, o ex-vaqueiro trabalhou por 16 anos como porteiro em edifícios de Bento Ferreira, também em Vitória, e, por vezes, em dois condomínios ao mesmo tempo.

Mas cansado da rotina exaustiva proporcionada pela dupla jornada, trocou as portarias pela barbearia. Aliado a isso, Genivaldo já tinha uma longa trajetória dentro da Assembleia de Deus, desenvolvendo diversas atividades na instituição desde quando foi batizado em 1994. Em 2012, assumiu o compromisso de conduzir uma unidade da instituição em Jesus de Nazareth. E assim passou a ser pastor e barbeiro.

Pastor Genivaldo Cardoso abriu uma barbearia dentro da Igreja, em Jesus de Nazareth Crédito: Vitor Jubini

Em 2021, porém, diante da dificuldade de manter um ponto comercial, o pastor decidiu inovar e abriu as portas da igreja para a própria barbearia. "Financeiramente eu não tinha condição de alugar outro lugar, e aqui ajudo com as despesas do templo", conta. Com as duas atividades em um mesmo imóvel o pastor evita os altos custos de aluguel e outros encargos comuns de mais um estabelecimento independente. Isso permite que ele economize recursos que podem ser direcionados tanto para sustentar a família quanto para apoiar a própria igreja.



"Não misturo as coisas não. É separado. Não fico aqui cortando cabelo com o culto acontecendo. Não existe isso" Genivaldo - Pastor e barbeiro

Pastor Genivaldo Cardoso abriu uma barbearia dentro da Igreja, em Jesus de Nazareth Crédito: Vitor Jubini

Empreendimentos em espaços comunitários, como uma igreja, podem oferecer serviços de impacto social, como cortes gratuitos para pessoas em situação de vulnerabilidade. “Eu cobro pelo corte, agora, se aparecer alguém em situação de rua, sem condições, eu corto de graça”, relata Genivaldo. Isso mostra que o negócio pode ir além do lucro, oferecendo valor social e criando um impacto positivo no entorno.

O ambiente da igreja traz uma sensação de acolhimento e familiaridade para os clientes. A barbearia oferece um espaço confortável e seguro onde os clientes podem conversar, trocar experiências e até receber palavras de encorajamento, criando uma conexão única com a comunidade. “É meu meio de viver e distrair. Aqui chegam meus amigos, tem um cafezinho pra gente tomar. Sento aqui, converso com todo mundo. Chega um, corto o cabelo, me distraio. Minha vida é essa”, desabafa.

Essas vantagens mostram que a escolha de Genivaldo vai além de uma simples solução financeira: é uma decisão estratégica que fortalece a comunidade, cria um ambiente acolhedor e promove um modelo de negócio — por que não? — inovador.

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Pastor Genivaldo Cardoso abriu uma barbearia dentro da Igreja, em Jesus de Nazareth Crédito: Vitor Jubini

Pastor Genivaldo Cardoso abriu uma barbearia dentro da Igreja, em Jesus de Nazareth Crédito: Vitor Jubini

Pastor Genivaldo Cardoso abriu uma barbearia dentro da Igreja, em Jesus de Nazareth Crédito: Vitor Jubini

Pastor Genivaldo Cardoso abriu uma barbearia dentro da Igreja, em Jesus de Nazareth Crédito: Vitor Jubini