Quem é a mulher que mora embaixo da Terceira Ponte e vive da arte no ES

Quanto vale uma obra de arte? Quanto vale uma pintura? Quanto vale a tinta em um quadro? Para Ana Lilia, 56 anos, vale a sobrevivência. “Se eu pinto, eu tenho dinheiro, tenho comida, tenho tudo o que preciso. Se eu não eu pinto, não tenho nada”, diz a artista.
Ana é uma artista em situação de rua que vende os quadros que faz nas imediações Terceira Ponte, em Vitória. Quem passa pela região, em Vitória, sempre vê a arte de Ana Lilia nas paredes e pilastras estrutura, além da própria Ana vendendo os quadros no semáforo. Confira a história no vídeo abaixo:
Ana conta que começou a pintar aos 11 anos de idade e guardava os quadros, pois tinha uma boa condição financeira e não precisava viver da arte. Ela seguiu outras carreiras, mas, quando menos esperava, a arte virou a fonte de renda no momento mais vulnerável. “Eu me vejo nessa situação hoje e os quadros são a minha salvação”, afirma, embora o maior sonho agora seja sair da situação de rua.
Ana Lilia, artista em situação de rua
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