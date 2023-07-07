Cidade reflexo: ensaio retrata Vitória refletida na arquitetura espelhada

As paredes de concretos predominantes nas edificações até o fim do século XX deram espaços para superfícies espelhadas no campo visual dos centros urbanos. Na cidade de Vitória, capital do Espírito Santo, o uso desenfreado deste modismo arquitetônico preenche a paisagem com uma espécie de caleidoscópio plano que reflete cenas da metrópole em um jogo de imagens complexo.
E esse conjunto de luzes e reflexos, além de contribuir para o aumento da sensação térmica, cria uma justaposição de imagens que origina uma intertextualidade icônica. Os prédios tornam-se telas gigantes dentro de um ambiente com estímulos visuais excessivos.