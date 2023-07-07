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Fotojornalismo

Cidade reflexo: ensaio retrata Vitória refletida na arquitetura espelhada

Prédios para todos os lados e, a maioria, com vidros refletivos, espelhados. Você olha a estrutura, mas o que realmente vê por meio dos reflexos?

Vitor Jubini

Editor de Fotografia

Publicado em 07 de Julho de 2023 às 17:44

Publicado em

07 jul 2023 às 17:44
Crédito:
As paredes de concretos predominantes nas edificações até o fim do século XX deram espaços para superfícies espelhadas no campo visual dos centros urbanos. Na cidade de Vitória, capital do Espírito Santo, o uso desenfreado deste modismo arquitetônico preenche a paisagem com uma espécie de caleidoscópio plano que reflete cenas da metrópole em um jogo de imagens complexo.
E esse conjunto de luzes e reflexos, além de contribuir para o aumento da sensação térmica, cria uma justaposição de imagens que origina uma intertextualidade icônica. Os prédios tornam-se telas gigantes dentro de um ambiente com estímulos visuais excessivos.
#01 Crédito: Vitor Jubini
Cidade reflexo. Ensaio fotográfico retrata paisagem urbana de Vitória refletida na arquitetura espelhada
#02 Crédito: Vitor Jubini
Cidade reflexo. Ensaio fotográfico retrata paisagem urbana de Vitória refletida na arquitetura espelhada
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Cidade reflexo. Ensaio fotográfico retrata paisagem urbana de Vitória refletida na arquitetura espelhada
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Cidade reflexo. Ensaio fotográfico retrata paisagem urbana de Vitória refletida na arquitetura espelhada
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#08 Crédito: Vitor Jubini
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