Cidade reflexo: ensaio retrata Vitória refletida na arquitetura espelhada

As paredes de concretos predominantes nas edificações até o fim do século XX deram espaços para superfícies espelhadas no campo visual dos centros urbanos. Na cidade de Vitória, capital do Espírito Santo, o uso desenfreado deste modismo arquitetônico preenche a paisagem com uma espécie de caleidoscópio plano que reflete cenas da metrópole em um jogo de imagens complexo.