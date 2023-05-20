Fotojornalismo: o entardecer nas tardes frias da Grande Vitória

O pôr do sol na Grande Vitória foi cenário de belos registros do repórter fotográfico de A Gazeta, Carlos Alberto Silva, neste sábado (20).
Após a madrugada mais fria do ano, com 18° C, Vitória um lindo entardecer. As nuances do pôr do sol na Grande Vitória deram ao repórter fotográfico de A Gazeta, Carlos Alberto Silva, o cenário perfeito para belos registros neste sábado (20).
As imagens mostram o entardecer visto pelo bairro de Argolas, região alta de Vila Velha. Também pela Ponte Florentino Ávidos, na Capital capixaba, onde é possível apreciar a bela paisagem do mar na Grande Vitória e com vista para o Moxuara.
Entardecer na Grande Vitória
Mesmo com um belíssimo sol, Vitória registrou o terceiro dia com as menores temperaturas mínimas de 2023, pela estação convencional do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com 19,22°C.
O domingo (21) deve seguir com temperaturas baixas, mas não há previsão de recorde de frio. Segundo o Climatempo, as temperaturas nas capitais da Região Sudeste do Brasil poderão ficar entre as cinco mais frias deste ano.
Nos próximos dias, a chuva em forma de pancadas pelo Sudeste ficará concentrada mais no norte e nordeste do estado do Rio de Janeiro, no Espírito Santo e no nordeste e leste de Minas Gerais, com previsão de acumulados mais elevados no litoral capixaba.