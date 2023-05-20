Fotojornalismo: o entardecer nas tardes frias da Grande Vitória

A Gazeta, Carlos Alberto Silva, neste sábado (20). O pôr do sol na Grande Vitória foi cenário de belos registros do repórter fotográfico de, Carlos Alberto Silva, neste sábado (20).

O pôr do sol visto do bairro Argolas, em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

Após a madrugada mais fria do ano, com 18° C, Vitória um lindo entardecer. As nuances do pôr do sol na Grande Vitória deram ao repórter fotográfico de A Gazeta, Carlos Alberto Silva, o cenário perfeito para belos registros neste sábado (20).

As imagens mostram o entardecer visto pelo bairro de Argolas, região alta de Vila Velha . Também pela Ponte Florentino Ávidos, na Capital capixaba, onde é possível apreciar a bela paisagem do mar na Grande Vitória e com vista para o Moxuara.

Entardecer na Grande Vitória

O domingo (21) deve seguir com temperaturas baixas, mas não há previsão de recorde de frio. Segundo o Climatempo, as temperaturas nas capitais da Região Sudeste do Brasil poderão ficar entre as cinco mais frias deste ano.