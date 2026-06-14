Na Série D, Tombense e Vitória-ES empatam e avançam de fase sem a liderança do Grupo 12

Os primeiros 45 minutos da partida entre Tombense e Vitória-ES foram marcados pelo início agitado, com lance perigoso de Maranhão logo no primeiro minuto de jogo, mas pela queda de produtividade dos dois lados a partir da metade da etapa inicial. Com mais posse de bola, o Tombense arriscou chutes de longa distância mas não teve sucesso. Do lado do Vitória, o destaque se deu pela saída forçada de Tonoli no fim do primeiro tempo, que deu lugar ao meia João Paulo e deixou o campo com dores.



