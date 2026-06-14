Na Série D, Tombense e Vitória-ES empatam e avançam de fase sem a liderança do Grupo 12

O Vitória-ES visitou o Tombense na tarde deste domingo, no Almeidão, em Tombos, com o mesmo objetivo do adversário: buscar a liderança do Grupo 12. Após 90 minutos de partida, nenhuma das equipes conseguiu balançar as redes, e ambas seguiram na posição que já ocupavam na tabela. Já classificadas antes mesmo da bola rolar, as equipes avançam para segunda fase, na qual o Alvianil encara o Betim, enquanto o Tombense terá o CRAC como adversário.
Tombense e Vitória-ES não saíram das posições que ocupavam na tabela do Grupo 12 ao início da décima rodada. Com o empate, cada equipe somou um ponto a mais, e os mineiros asseguraram a segunda colocação, com 17 pontos, enquanto os capixabas garantiram a terceira posição, com 15. Apesar de ter a mesma pontuação do Tombense, o Democrata GV avançou como líder do grupo devido ao número de vitórias superior.
O jogo