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Série D

Na Série D, Tombense e Vitória-ES empatam e avançam de fase sem a liderança do Grupo 12

Equipes já estavam classificadas antes mesmo da bola rolar em Tombos

Publicado em 14 de Junho de 2026 às 19:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jun 2026 às 19:39
Vitória-ES e Tombense
Victor Souza/Tombense

    O Vitória-ES visitou o Tombense na tarde deste domingo, no Almeidão, em Tombos, com o mesmo objetivo do adversário: buscar a liderança do Grupo 12. Após 90 minutos de partida, nenhuma das equipes conseguiu balançar as redes, e ambas seguiram na posição que já ocupavam na tabela. Já classificadas antes mesmo da bola rolar, as equipes avançam para segunda fase, na qual o Alvianil encara o Betim, enquanto o Tombense terá o CRAC como adversário.


    Tombense e Vitória-ES não saíram das posições que ocupavam na tabela do Grupo 12 ao início da décima rodada. Com o empate, cada equipe somou um ponto a mais, e os mineiros asseguraram a segunda colocação, com 17 pontos, enquanto os capixabas garantiram a terceira posição, com 15. Apesar de ter a mesma pontuação do Tombense, o Democrata GV avançou como líder do grupo devido ao número de vitórias superior.


    Classificado em segundo, o Tombense enfrenta na próxima fase o CRAC, terceiro colocado do Grupo 11. Por ter terminado a primeira fase na terceira colocação do Grupo 12, o Vitória-ES terá o Betim, segundo do Grupo 11, pelo caminho. As partidas de ida da segunda fase estão estipuladas para acontecerem no próximo fim de semana, entre os dias 20 e 21 de junho.

    O jogo


    Os primeiros 45 minutos da partida entre Tombense e Vitória-ES foram marcados pelo início agitado, com lance perigoso de Maranhão logo no primeiro minuto de jogo, mas pela queda de produtividade dos dois lados a partir da metade da etapa inicial. Com mais posse de bola, o Tombense arriscou chutes de longa distância mas não teve sucesso. Do lado do Vitória, o destaque se deu pela saída forçada de Tonoli no fim do primeiro tempo, que deu lugar ao meia João Paulo e deixou o campo com dores.

    No segundo tempo, o Vitória-ES cresceu no jogo e teve sua melhor oportunidade com João Paulo, aos 13 minutos. O Tombense tentou explorar cruzamentos e levou perigo em duas oportunidades, impedido de marcar pelo goleiro Matheus Cabral, em uma das chances, e pela posição irregular de Ruanzinho em outra,

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