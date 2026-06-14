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EUA e Irã chegam a acordo de paz, diz Trump

Primeiro-ministro do Paquistão anunciou que assinatura deve acontecer na próxima sexta-feira na Suíça.

Publicado em 14 de Junho de 2026 às 20:35

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

14 jun 2026 às 20:35
Imagem BBC Brasil
Crédito: Reuters
O presidente americano, Donald Trump, afirmou na noite de domingo (14/6) que Estados Unidos e Irã chegaram a um acordo para encerrar o conflito entre os dois países, que começou em 28 de fevereiro.
"O acordo com a República Islâmica do Irã está agora concluído", escreveu Trump na rede Truth Social.
"Autorizo ​​integralmente a abertura do estreito de Ormuz sem restrições e, simultaneamente, autorizo ​​a remoção imediata do bloqueio naval dos Estados Unidos", ele acrescentou, referindo-se à passagem marítima que acabou bloqueada por conta da guerra, uma importante via de transporte para o comércio de petróleo.
"Navios do mundo, liguem seus motores. Deixem o petróleo fluir!", conclui.
Em um segundo post, o presidente dos EUA afirmou que a abertura do estreito aconteceria após a assinatura do acordo, prevista para próxima sexta-feira (19/6).
Trump se manifestou após declaração do primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, anunciando um acordo de paz entre americanos e iranianos.
"Ambos os lados declararam o fim imediato e permanente das operações militares em todas as frentes, inclusive no Líbano", disse em comunicado.
"A cerimônia oficial de assinatura será na sexta-feira, 19 de junho, na Suíça. Gostaríamos de agradecer aos Estados Unidos da América e à República Islâmica do Irã por seu compromisso em encontrar uma solução diplomática para o conflito."
Nem Shariz nem Trump deram detalhes sobre os termos do acordo. O primeiro-ministro paquistanês afirmou que "mediadores irão facilitar uma série de reuniões nesta semana", e que estas serão "discussões prévias à implementação que lançarão as bases para as negociações técnicas e a cerimônia oficial de assinatura".
Em um telefonema transmitido pela TV estatal do Irã, vice-ministro das Relações Exteriores do país, Kazem Gharibabadi, confirmou que o acordo será firmado na sexta-feira na Suíça.
"Um fim imediato e permanente à guerra e às operações militares em diferentes frentes, incluindo o Líbano, será anunciado esta noite", disse ele, acrescentando que o bloqueio naval dos EUA contra o Irã também será suspenso neste domingo.

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