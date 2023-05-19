Parque do Caparaó no ES tem novo recorde de frio do ano e registra 5°C

O Parque Nacional do Caparaó, localizado em Pedra Menina, Dores do Rio Preto, no Espírito Santo, teve um novo recorde de frio na manhã desta sexta-feira (19), atingindo 5 °C. O número supera a marca de 6 °C, registrado por termômetro do local no meio desta semana. Nas partes mais altas do local, turistas foram surpreendidos com congelamento de água das pequenas corredeiras.
Desde a última quarta-feira (17), as temperaturas começaram a abaixar e, de maio a setembro, é o período que mais atrai turistas para a região, quando condições climáticas para subir até o ponto mais alto do parque são melhores, de acordo com guias turísticos que atuam na região.
O guia de montanhismo José Adriano atua há 20 anos no ramo e levou um grupo de turistas até o local na quinta-feira (18). "Durante esse período de outono e inverno, subo uma média de três vezes por semana, pode variar muito. Neste ano a primeira vez que flagramos gelo no local. Eu estava com turistas do Rio de Janeiro e quando ele viram o gelo e ficaram surpresos, pois quando a gente sobre não dá para saber se vai ter gelo ou não”, contou.
De acordo com informações do Instituto Climatempo, nesta sexta-feira a mínima nas partes mais baixas é de 12 °C, mesma temperatura mínima que deve ocorrer no sábado (20). Já o domingo deve marcar 13 °C, mas nas partes mais altas da região as temperaturas devem ser ainda mais baixas.