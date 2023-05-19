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Gelou de novo

Parque do Caparaó no ES tem novo recorde de frio do ano e registra 5°C

Nas partes altas da área capixaba do Parque Nacional do Caparaó, turistas foram surpreendidos com congelamento de água das pequenas corredeiras
Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

19 mai 2023 às 13:57

Publicado em 19 de Maio de 2023 às 13:57

Parque do Caparaó no ES tem novo recorde de frio do ano e registra 5ºC
Parque do Caparaó no ES tem novo recorde de frio do ano e registra 5ºC Crédito: Montagem - Fotos Leitor
O Parque Nacional do Caparaó, localizado em Pedra Menina, Dores do Rio Preto, no Espírito Santo, teve um novo recorde de frio na manhã desta sexta-feira (19), atingindo 5 °C. O número supera a marca de 6 °C, registrado por termômetro do local no meio desta semana. Nas partes mais altas do local, turistas foram surpreendidos com congelamento de água das pequenas corredeiras.
Desde a última quarta-feira (17), as temperaturas começaram a abaixar e, de maio a setembro, é o período que mais atrai turistas para a região, quando condições climáticas para subir até o ponto mais alto do parque são melhores, de acordo com guias turísticos que atuam na região.
O guia de montanhismo José Adriano atua há 20 anos no ramo e levou um grupo de turistas até o local na quinta-feira (18). "Durante esse período de outono e inverno, subo uma média de três vezes por semana, pode variar muito. Neste ano a primeira vez que flagramos gelo no local. Eu estava com turistas do Rio de Janeiro e quando ele viram o gelo e ficaram surpresos, pois quando a gente sobre não dá para saber se vai ter gelo ou não”, contou.
De acordo com informações do Instituto Climatempo, nesta sexta-feira a mínima nas partes mais baixas é de 12 °C, mesma temperatura mínima que deve ocorrer no sábado (20). Já o domingo deve marcar 13 °C, mas nas partes mais altas da região as temperaturas devem ser ainda mais baixas.

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