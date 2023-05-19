Parque do Caparaó no ES tem novo recorde de frio do ano e registra 5°C

Desde a última quarta-feira (17), as temperaturas começaram a abaixar e, de maio a setembro, é o período que mais atrai turistas para a região, quando condições climáticas para subir até o ponto mais alto do parque são melhores, de acordo com guias turísticos que atuam na região.

O guia de montanhismo José Adriano atua há 20 anos no ramo e levou um grupo de turistas até o local na quinta-feira (18). "Durante esse período de outono e inverno, subo uma média de três vezes por semana, pode variar muito. Neste ano a primeira vez que flagramos gelo no local. Eu estava com turistas do Rio de Janeiro e quando ele viram o gelo e ficaram surpresos, pois quando a gente sobre não dá para saber se vai ter gelo ou não”, contou.