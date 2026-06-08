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1.008 vagas

Inscrições para o concurso da Polícia Militar do ES começam nesta segunda-feira (8)

Candidatos precisam ter o ensino médio completo e idade entre 18 e 28 anos; salário é de R$ 5,7 mil

Publicado em 08 de Junho de 2026 às 10:45

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

08 jun 2026 às 10:45
Academia da Polícia Militar vai receber novos alunos em breve Fábio Vicentini/Arquivo

As inscrições para o concurso público da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) começam nesta segunda-feira, dia 8 de junho. São 1.008 vagas, sendo 1.000 para soldados combatentes e oito para soldados músicos.


Os candidatos precisam ter ensino médio completo e idade entre 18 e 28 anos. A remuneração inicial é de R$ 5.713, além do auxílio-alimentação no valor de R$ 800.

As inscrições vão até o dia 8 de julho de 2026, no site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan).


Os candidatos que forem solicitar a isenção da taxa de participação devem ficar atentos, pois o prazo para pedir o benefício será de apenas dois dias: 8 e 9 de junho.


As provas objetivas serão realizadas no dia 16 de agosto.

VAGAS

  • 1.000 para soldado combatente

  • 8 para soldado músico

REMUNERAÇÃO

  • Subsídio bruto enquanto aluno: R$ 2.010,40

  • Subsídio bruto no cargo de soldado: R$ 5.713,99

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

R$ 800,00

REQUISITOS

  • Ensino médio

  • Idade mínima de 18 anos na data da matrícula no curso de formação e idade máxima de 28 anos no primeiro dia de inscrição

  • Ter altura mínima, descalço e descoberto, de 1,60m para homens e de 1,55m para mulheres 

  • Ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou permissão para dirigir automóvel, no mínimo na categoria “B” 

  • Conhecer o Hino Nacional Brasileiro 

INSCRIÇÕES

De 8 de junho até o dia 8 de julho, no site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan). 

TAXA DE INSCRIÇÃO

R$ 130

QUEM TEM DIREITO A ISENÇÃO

Têm direito a isenção do valor os seguintes candidatos:

  • Inscritos no CadÚnico

  • Doadores de medula óssea

  • Renda familiar até dois salários mínimos

  • Isentos de declaração do Imposto de Renda

  • Eleitores convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral do Espírito Santo

  • Doadores de sangue


A solicitação do benefício poderá ser feita nos dias 8 e 9 de junho

ETAPAS DO CONCURSO

  • Prova objetiva e de redação

  • Entrega de documentação preliminar para aferição da idade

  • Exame de Aptidão Física

  • Avaliação Psicológica

  • Investigação social

  • Exame de saúde e exame toxicológico/antidoping

  • Entrega de documentação para fins de matrícula no curso de formação

  • Curso de formação


Para os candidatos ao cargo de soldado músico, haverá uma prova prática específica para cada instrumento, além das etapas tradicionais.

QUANDO SERÃO AS PROVAS OBJETIVA E DE REDAÇÃO

As provas objetivas e de redação serão aplicadas no dia 16 de agosto.

O QUE CAI NA PROVA

Os candidatos terão que responder 80 questões, distribuídas da seguinte forma:

  • Língua Portuguesa (20)

  • Raciocínio Lógico e Matemático (20)

  • Geografia (20)

  • História (20)


  • Será considerado aprovado o candidato que obtiver: 

  • No mínimo, 50% da pontuação máxima possível na prova objetiva

  • No mínimo, 30% da pontuação máxima possível em cada disciplina, exceto em relação à prova discursiva.

COMO SERÁ A REDAÇÃO

O exame terá o valor de 40 pontos. Os candidatos terão que escrever um texto dissertativo-argumentativo. 


A resposta deverá conter a extensão mínima de 20 e máxima de 30 linhas para o texto, sendo atribuída nota 0 (zero) ao texto que não respeitar o limite mínimo de linhas. 


Serão considerados aprovados apenas os candidatos que obtiverem o percentual mínimo de 50% de aproveitamento do total dos pontos da prova discursiva. 

ONDE SERÃO AS PROVAS

As provas objetivas e de redação serão aplicadas nos seguintes municípios:

  • Alegre

  • Aracruz

  • Barra de São Francisco

  • Cachoeiro de Itapemirim

  • Cariacica

  • Colatina

  • Fundão

  • Guarapari

  • Linhares

  • Nova Venécia

  • São Mateus

  • Serra

  • Venda Nova do Imigrante

  • Viana

  • Vila Velha

  • Vitória


As demais etapas, incluindo teste físico, avaliação psicológica, investigação social e exames de saúde, serão realizadas na Grande Vitória.

EXAME DA APTIDÃO FÍSICA

  • Flexão na barra física

  • Agilidade

  • Corrida de 2.400 metros

  • Abdominal remador


Os exames serão realizados nos dias 19 e 20 de dezembro.

CURSO DE FORMAÇÃO

O curso de formação será ministrado na Academia de Polícia Militar, localizada em Cariacica, com previsão de início em 2027.

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