Inscrições para o concurso da Polícia Militar do ES começam nesta segunda-feira (8)

As inscrições para o concurso público da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) começam nesta segunda-feira, dia 8 de junho. São 1.008 vagas, sendo 1.000 para soldados combatentes e oito para soldados músicos.





Os candidatos precisam ter ensino médio completo e idade entre 18 e 28 anos. A remuneração inicial é de R$ 5.713, além do auxílio-alimentação no valor de R$ 800.

As inscrições vão até o dia 8 de julho de 2026, no site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan).





Os candidatos que forem solicitar a isenção da taxa de participação devem ficar atentos, pois o prazo para pedir o benefício será de apenas dois dias: 8 e 9 de junho.





As provas objetivas serão realizadas no dia 16 de agosto.