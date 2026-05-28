Saiba como fazer o concurso da Polícia Militar sem pagar nada

A taxa de participação do concurso público da Polícia Militar do Espírito Santo é R$ 130 e é mediante este pagamento que a participação do candidato na seleção está garantida. Entretanto, quem se encaixar em um dos requisitos exigidos pela isenção pode fazer o certame sem pagar nada.





O benefício é concedido em circunstâncias específicas e mediante comprovação. São 1.008 vagas, sendo 1.000 para soldado combatente e oito para soldado músico. A exigência é ter o nível médio e idade entre 18 e 28 anos.