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1.008 vagas

Saiba como fazer o concurso da Polícia Militar sem pagar nada

Pedido de isenção da taxa de inscrição deve ser feita nos dias 8 e 9 de junho

Publicado em 28 de Maio de 2026 às 14:29

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

28 mai 2026 às 14:29
Quartel da Policia Militar
Quartel da Policia Militar Ricardo Medeiros

A taxa de participação do concurso público da Polícia Militar do Espírito Santo é R$ 130 e é mediante este pagamento que a participação do candidato na seleção está garantida. Entretanto, quem se encaixar em um dos requisitos exigidos pela isenção pode fazer o certame sem pagar nada. 


O benefício é concedido em circunstâncias específicas e mediante comprovação. São 1.008 vagas, sendo 1.000 para soldado combatente e oito para soldado músico. A exigência é ter o nível médio e idade entre 18 e 28 anos.

Nos concursos do Espírito Santo, que inclui o da Polícia Militar, a isenção é concedida aos seguintes candidatos: 


  • Inscritos no CadÚnico

  • Doadores de medula óssea

  • Renda familiar até dois salários mínimos

  • Isentos de declaração do Imposto de Renda

  • Eleitores convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral do Espírito Santo

  • Doadores de sangue


A solicitação do benefício poderá ser feita na área do candidato nos dias 8 e 9 de junho, no site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan). 

A divulgação do resultado preliminar dos pedidos de isenção está prevista para o dia 23 de junho. Quem tiver o pedido indeferido poderá entrar com recurso nos dias 24 e 25 de junho. 


A taxa de inscrição serve, principalmente, para custear as despesas relacionadas à organização e execução do certame. Isso inclui a contratação da empresa organizadora na aplicação das provas, a confecção e impressão dos materiais necessários, a remuneração dos profissionais envolvidos, entre outros custos. 


As inscrições para o certame poderão ser feitas de 8 de junho a 8 de julho, no endereço eletrônico citado acima. 

SAIBA MAIS SOBRE A ISENÇÃO

  • Inscritos no CadÚnico

  • O que precisa: 

  • O candidato precisa informar o Número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico;

  • Envio eletrônico de declaração de que é membro de família de baixa renda (declaração de hipossuficiência).

  • Doador de medula 

  • O que precisa:

  • Envio de atestado ou laudo emitido por médico de entidade reconhecida pelo Ministério da Saúde, inscrito no Conselho Regional de Medicina (CRM), que comprove que o candidato efetuou a doação de medula óssea, bem como a data da doação, ou seu cadastro como doador de medula óssea.

  • Renda familiar mensal de até dois salários mínimos e isenção da apresentação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda de Pessoa Física

  • O que precisa: 

  • Comprovar a isenção de apresentar a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física;

  • A declaração de isenção de declaração de Imposto de Renda só será aceita se acompanhada da via da consulta no site da Receita Federal: www.receita.fazenda.gov.br/, com o seguinte dizer: Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.

  • Comprovar a soma da renda familiar mensal de até dois salários mínimos.

  • Eleitores convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral 

  • O que precisa:

  • O interessado deverá apresentar o documento comprobatório emitido pela Justiça eleitoral.

  • O benefício é válido por um período de 2 anos a contar da data em que o interessado fez jus.

  • Doador de sangue

  • O que precisa: 

  • O candidato terá que comprovar a doação de sangue, que não poderá ser inferior a três vezes em um período de 12 meses.

  • Considera-se somente a doação de sangue promovida a órgão oficial ou a entidade credenciada pela União, pelo Estado ou Municípios do Estado do Espírito Santo.

  • A comprovação da qualidade de doador de sangue será efetuada por meio da apresentação de documento expedido pela entidade coletora, que deverá ser juntado no ato de inscrição.

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