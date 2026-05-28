Morar transforma 45 anos de história em campanha sobre pertencimento e memória afetiva





A Morar Construtora escolheu transformar sua trajetória em narrativa emocional para celebrar seus 45 anos de mercado. A nova campanha institucional da marca, assinada pela Prósper, estreia com o conceito “45 anos construindo para a família Morar” e marca o início de uma série de ações comemorativas previstas ao longo de 2026.





Mais do que revisitar marcos da empresa, a campanha aposta em um posicionamento centrado no valor simbólico do lar e nas relações construídas ao longo de quase meio século de atuação no mercado imobiliário capixaba. Fundada pelos engenheiros Delva Gomes de Almeida e Sebastião Jayme de Almeida, a Morar reforça, na nova comunicação, a origem familiar da companhia como parte da identidade da marca.





Desenvolvida pela Prósper, a campanha parte da ideia de que um imóvel vai além da estrutura física e se consolida como espaço de convivência, memórias e transformações familiares. O filme manifesto, peça central do projeto, utiliza sessões fotográficas de famílias reais para construir uma narrativa leve e contemporânea, explorando cenas espontâneas do cotidiano e momentos de afeto.