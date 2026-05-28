Morar transforma 45 anos de história em campanha sobre pertencimento e memória afetiva

A Morar Construtora escolheu transformar sua trajetória em narrativa emocional para celebrar seus 45 anos de mercado. A nova campanha institucional da marca, assinada pela Prósper, estreia com o conceito “45 anos construindo para a família Morar” e marca o início de uma série de ações comemorativas previstas ao longo de 2026.
Mais do que revisitar marcos da empresa, a campanha aposta em um posicionamento centrado no valor simbólico do lar e nas relações construídas ao longo de quase meio século de atuação no mercado imobiliário capixaba. Fundada pelos engenheiros Delva Gomes de Almeida e Sebastião Jayme de Almeida, a Morar reforça, na nova comunicação, a origem familiar da companhia como parte da identidade da marca.
Desenvolvida pela Prósper, a campanha parte da ideia de que um imóvel vai além da estrutura física e se consolida como espaço de convivência, memórias e transformações familiares. O filme manifesto, peça central do projeto, utiliza sessões fotográficas de famílias reais para construir uma narrativa leve e contemporânea, explorando cenas espontâneas do cotidiano e momentos de afeto.
Fernando Lisboa, diretor-executivo da Prósper, explicou que a campanha parte da própria história de fundação da empresa. "A Morar tem uma estrutura que vem de uma história familiar muito especial e qualificada, que vem passando de geração em geração. É a tradição de uma família que constrói imóveis para outras famílias. Nossa ideia foi justamente valorizar essa relação de trabalho, de afeto, de anos de história para construir, com qualidade, algo que vai ser, na grande maioria das vezes, a realização do sonho de outras famílias. Essa conexão foi a ponte emocional que a gente utilizou para ser o conceito principal dessa estratégia”, declarou Fernando.
Para a presidente da Morar, Aline Stefanon, a campanha dos 45 anos da Morar celebra uma trajetória construída com seriedade, cuidado e compromisso com as famílias capixabas. "O filme institucional tem um significado ainda mais especial por ser estrelado pelos próprios colaboradores, pessoas que fazem parte dessa história todos os dias e representam, na prática, a força, a dedicação e o orgulho de pertencer à empresa", explicou ela, acrescentando que a peça reforça o compromisso da Morar com aquilo que sempre sustentou sua história: confiança, entrega, qualidade e respeito às pessoas.
A estratégia também acompanha um movimento cada vez mais presente no setor da construção civil: o fortalecimento de marcas por meio de propósito, conexão emocional e experiência. A campanha terá desdobramentos em mídia, redes sociais, eventos, ativações internas e homenagens a clientes e colaboradores ao longo do ano, reforçando o posicionamento da Morar em um mercado onde relacionamento e reputação ganham peso crescente na decisão de compra.
Criatividade
MedSênior estreia campanha com foco no cuidado integral em saúde por meio de outdoors criativos
A MedSênior e a Maely OOH se uniram numa proposta diferente: transformar os outdoors em parte da própria mensagem da campanha. A ação busca reforçar a importância dos cuidados com a saúde no processo de envelhecimento bem-sucedido, destacando as oficinas oferecidas pela operadora.
As peças foram desenvolvidas para representar, de forma visual, situações ligadas ao cuidado integral com a saúde. Um dos outdoors aparece inclinado, remetendo à prevenção de quedas. Outro utiliza espaçamentos maiores entre as frases para abordar o combate à solidão. Já uma das peças traz palavras incompletas, em referência aos lapsos de memória, enquanto outra faz alusão à alimentação saudável.
A campanha também marca um movimento da MedSênior em apostar em formatos mais criativos na mídia exterior, utilizando a própria estrutura dos painéis como ferramenta de comunicação.
“Queríamos uma estratégia que fosse além de um meio para estampar a informação, mas se tornasse um lembrete de que ações preventivas no hoje podem contribuir para a longevidade e para o envelhecimento bem-sucedido”, explicou Maycon Oliveira, diretor de Marketing da MedSênior.
Inclusão visual
Boulevard Shopping Vila Velha se torna o primeiro centro de compras do ES a adotar sinalização para daltônicos
A administração do Boulevard Shopping Vila Velha apostou na inclusão em sua nova campanha. Em comemoração aos dois anos de parceria com a ONG portuguesa ColorADD, a NIAD Shopping Centers lançou uma peça digital de conscientização sobre o daltonismo nas redes sociais de seus empreendimentos. A proposta é ampliar o debate sobre acessibilidade visual e inclusão de pessoas com deficiência em espaços públicos e comerciais.
O daltonismo é uma condição visual que dificulta a diferenciação de algumas cores, principalmente entre tons de vermelho e verde. No Brasil, mais de 9 milhões de pessoas convivem com a condição. Em clima de Copa do Mundo, a campanha utiliza o futebol para mostrar como pessoas daltônicas enxergam as cores de maneira diferente. O conteúdo também apresenta o sistema ColorADD, criado pelo designer português Miguel Neiva e presente em mais de 90 países.
Primeira administradora da América Latina a implementar a sinalização ColorADD em seus empreendimentos, a NIAD levou o sistema ao Boulevard Shopping Vila Velha, tornando o centro de compras o primeiro do Espírito Santo a investir na iniciativa. A ferramenta utiliza símbolos gráficos para auxiliar pessoas com daltonismo na identificação das cores e ampliar a acessibilidade nos ambientes.
Copa do Mundo 2026
Shopping Vila Velha recebe espaço de troca de figurinhas da Copa do Mundo em ação da Visa e do Banco do Brasil
O Shopping Vila Velha entrou na rota nacional da ação promovida por Visa e Banco do Brasil para a Copa do Mundo da FIFA 2026. Desde o último dia 15, o centro de compras está com um espaço dedicado à troca de figurinhas do álbum oficial do Mundial, transformando o empreendimento em ponto de encontro para colecionadores e torcedores capixabas.
A iniciativa acontece em 45 shoppings brasileiros e integra a campanha “Torcida BB Colecione Momentos”, criada para clientes dos cartões BB Visa. Além da experiência nos centros comerciais, a promoção prevê premiações em dinheiro de até R$ 300 mil e já teve uma primeira fase voltada ao sorteio de viagens para jogos da Copa do Mundo de 2026.
A ação é realizada em parceria com a Panini, responsável pelo álbum oficial, além da plataforma de mídia helloo e do grupo ALLOS, administrador do Shopping Vila Velha. A proposta busca aproximar as marcas do público por meio de experiências presenciais ligadas ao universo do futebol e da cultura de colecionismo que tradicionalmente acompanha os períodos de Copa, com os famosos álbuns da copa.
No Espírito Santo, a iniciativa aposta no movimento dos shoppings em investir cada vez mais em ativações temáticas e experiências de convivência para aumentar o fluxo de consumidores. O espaço de troca de figurinhas no Shopping Vila Velha segue em funcionamento até o dia 15 de junho.