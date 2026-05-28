Moradores denunciam e cobram melhorias em ponte danificada e buracos na rodovia ES 485

Moradores denunciaram as condições precárias da rodovia ES 485, que liga os municípios de Rio Novo do Sul e Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo. Com buracos no asfalto e estreita, a estrada é importante para o escoamento de café, leite e outros produtos rurais, além do transporte de alunos.





"Lamentavelmente, temos uma rodovia desta forma [...] é um desrespeito à população", diz o produtor Matheus Bertol.





Além disso, uma ponte no local não possui proteção lateral e também está parcialmente danificada (veja vídeo acima). A situação foi denunciada pela primeira vez à TV Gazeta Sul em 2025, mas nesta quinta-feira (28) os residentes da zona rural de Vargem Alta voltaram a cobrar melhorias, alegando que nada mudou.





Em nota, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) informou que tem feito a conservação rotineira do local, sempre mantendo a qualidade da via. Sobre a proteção de guarda-corpo, o órgão informa que o contrato de conservação foi assinado neste mês e que, num prazo de 30 dias, a proteção será substituída.