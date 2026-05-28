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Do Centro a Bento Ferreira

Corrida de rua causará interdições em vias de Vitória no sábado (30)

O "Circuito da Lua Cheia" causará interdições do em um trecho por vários bairros da Capital; veja mudanças

Publicado em 28 de Maio de 2026 às 15:10

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

28 mai 2026 às 15:10
Corrida de rua
"Circuito da Lua Cheia" irá percorrer bairros entre o Centro e Bento Ferreira, em Vitória, na noite de sábado (30)
 Jansen Lube

Algumas ruas e avenidas entre o Centro e o bairro Bento Ferreira, em Vitória, serão totalmente interditadas para a realização do "Circuito da Lua Cheia", neste sábado (30), das 17h às 22h. A prefeitura informou que as mudanças serão idênticas às já feitas nos domingos e feriados, quando há Rua de Lazer.

Centro

Na região central, as vias totalmente interditadas serão:

  • Avenida Beira-Mar (entre a Praça Oito e a Curva do Saldanha);
  • Rua Maria Helena Murad Neffa (que margeia a Praça Getúlio Vargas);
  • Rua Doutor Aristides Campos (na lateral da Praça Getúlio Vargas);
  • Rua Marcellino Duarte (ao lado da Praça Pio XII).

De Camburi ao Centro

Os condutores que precisarão seguir em direção ao Centro da cidade pela Avenida Beira-Mar deverão acessar a Rua Dom Bosco, para pegar a Avenida Vitória e chegar ao destino final.

Do Centro a Camburi

Já para quem utiliza vias do Centro para seguir no sentido Camburi, as Avenidas Princesa Isabel e Vitória estarão livres para o fluxo. Também há a possibilidade de acessar a Avenida Beira-Mar após a Curva do Saldanha. 

A Guarda Municipal orientou que os motoristas utilizem as avenidas Princesa Isabel, Vitória e César Hilal. A corporação também pediu para que a atenção seja redobrada nos pontos de interdição e que os condutores utilizem rotas alternativas, com o trânsito sendo desviado para vias adjacentes e com agentes nos locais.

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