Corrida de rua causará interdições em vias de Vitória no sábado (30)

Algumas ruas e avenidas entre o Centro e o bairro Bento Ferreira, em Vitória, serão totalmente interditadas para a realização do "Circuito da Lua Cheia", neste sábado (30), das 17h às 22h. A prefeitura informou que as mudanças serão idênticas às já feitas nos domingos e feriados, quando há Rua de Lazer.