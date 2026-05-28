Corrida de rua causará interdições em vias de Vitória no sábado (30)

Algumas ruas e avenidas entre o Centro e o bairro Bento Ferreira, em Vitória, serão totalmente interditadas para a realização do "Circuito da Lua Cheia", neste sábado (30), das 17h às 22h. A prefeitura informou que as mudanças serão idênticas às já feitas nos domingos e feriados, quando há Rua de Lazer.
Centro
Na região central, as vias totalmente interditadas serão:
- Avenida Beira-Mar (entre a Praça Oito e a Curva do Saldanha);
- Rua Maria Helena Murad Neffa (que margeia a Praça Getúlio Vargas);
- Rua Doutor Aristides Campos (na lateral da Praça Getúlio Vargas);
- Rua Marcellino Duarte (ao lado da Praça Pio XII).
De Camburi ao Centro
Os condutores que precisarão seguir em direção ao Centro da cidade pela Avenida Beira-Mar deverão acessar a Rua Dom Bosco, para pegar a Avenida Vitória e chegar ao destino final.
Do Centro a Camburi
Já para quem utiliza vias do Centro para seguir no sentido Camburi, as Avenidas Princesa Isabel e Vitória estarão livres para o fluxo. Também há a possibilidade de acessar a Avenida Beira-Mar após a Curva do Saldanha.
A Guarda Municipal orientou que os motoristas utilizem as avenidas Princesa Isabel, Vitória e César Hilal. A corporação também pediu para que a atenção seja redobrada nos pontos de interdição e que os condutores utilizem rotas alternativas, com o trânsito sendo desviado para vias adjacentes e com agentes nos locais.