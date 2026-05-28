Terceira Ponte terá interdição parcial para evento ciclístico no domingo (31)

A Terceira Ponte terá interdição parcial na manhã deste domingo (31) para a realização do “Pedalaço Pela Paz – Conte até 10!”. Das 7h às 11h, as faixas da direita, em ambos os sentidos, serão reservadas aos ciclistas, enquanto os demais veículos deverão trafegar apenas pela faixa da esquerda, próxima à barreira central.





De acordo com a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES), os motoristas devem redobrar a atenção ao passar pelo trecho, já que o fluxo de veículos será dividido. O local contará com sinalização, além da presença de equipes para orientar condutores e participantes.





O passeio ciclístico terá concentração a partir das 7h30, no estacionamento da Praça do Papa, em Vitória, com saída prevista para as 8h. O trajeto inclui a travessia pela Terceira Ponte até a Praia da Costa, em Vila Velha, com retorno ao ponto de partida.





Realizado desde 1999, o “Pedalaço Pela Paz – Conte até 10!” é um evento beneficente organizado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), com apoio de órgãos de trânsito e segurança pública, além de instituições parceiras.