O peso dos impostos no Brasil e o direito de refletir

Esse contraste levanta uma reflexão inevitável. O volume arrecadado anualmente no país seria suficiente para promover transformações profundas. Especialistas apontam que os valores pagos em impostos poderiam financiar milhões de atendimentos no sistema público de saúde, viabilizar a construção de milhares de escolas e ampliar significativamente o acesso à moradia popular. O problema, portanto, não está apenas na arrecadação, mas na eficiência e na gestão desses recursos.





Outro fator que agrava esse cenário é a forma como os tributos são cobrados. No Brasil, a maior parte da arrecadação está concentrada no consumo, o que torna o sistema regressivo. Na prática, isso significa que as pessoas de menor renda comprometem uma fatia maior do que ganham com impostos, ampliando desigualdades e limitando o poder de consumo das famílias.





É diante desse contexto que o Dia Livre de Impostos (DLI), promovido nacionalmente pelas CDLs Jovens, ganha ainda mais relevância. A ação tem como objetivo conscientizar a população sobre o peso dos tributos e mostrar, de forma prática, o quanto eles impactam diretamente no preço final de produtos e serviços.





Mais do que uma iniciativa simbólica, o DLI funciona como um exercício de transparência. Ao oferecer produtos sem a incidência de impostos em um dia específico, a ação evidencia algo que muitas vezes passa despercebido: uma parcela significativa do valor pago pelo consumidor não está no produto, mas na carga tributária embutida ao longo de toda a cadeia.