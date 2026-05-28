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Daiani Lavino

Artigo de Opinião

É presidente da CDL Jovem Vitória
Daiani Lavino

O peso dos impostos no Brasil e o direito de refletir

Dia Livre de Impostos nesta quinta-feira (28) funciona como um exercício de transparência
Daiani Lavino
É presidente da CDL Jovem Vitória

Publicado em 28 de Maio de 2026 às 09:00

Publicado em 

28 mai 2026 às 09:00

A cada ano, o brasileiro trabalha meses inteiros apenas para pagar impostos. Esse retrato, já conhecido, ganhou novos contornos este ano, e ainda mais urgência. Logo no primeiro dia de 2026, o país arrecadou mais de R$ 10 bilhões em tributos, um indicativo claro do ritmo acelerado da carga tributária nacional e do peso que ela exerce sobre cidadãos e empresas.


Os números seguem impressionando. Apenas em janeiro, o Brasil registrou a maior arrecadação da série histórica, com mais de R$ 325 bilhões em impostos federais. Em poucos meses, o total arrecadado já se aproxima de R$ 800 bilhões. Em outras palavras, o país arrecada cerca de R$ 100 bilhões a cada dez dias, uma velocidade que evidencia a força do sistema arrecadatório brasileiro.


Mesmo com uma carga tributária que gira em torno de 33% do Produto Interno Bruto (PIB), patamar semelhante ao de países desenvolvidos, o Brasil ainda enfrenta um desafio estrutural: a percepção de retorno. Em nações com níveis parecidos de tributação, a população costuma contar com serviços públicos mais eficientes, especialmente em áreas essenciais como saúde, educação e infraestrutura.

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Esse contraste levanta uma reflexão inevitável. O volume arrecadado anualmente no país seria suficiente para promover transformações profundas. Especialistas apontam que os valores pagos em impostos poderiam financiar milhões de atendimentos no sistema público de saúde, viabilizar a construção de milhares de escolas e ampliar significativamente o acesso à moradia popular. O problema, portanto, não está apenas na arrecadação, mas na eficiência e na gestão desses recursos.


Outro fator que agrava esse cenário é a forma como os tributos são cobrados. No Brasil, a maior parte da arrecadação está concentrada no consumo, o que torna o sistema regressivo. Na prática, isso significa que as pessoas de menor renda comprometem uma fatia maior do que ganham com impostos, ampliando desigualdades e limitando o poder de consumo das famílias.


É diante desse contexto que o Dia Livre de Impostos (DLI), promovido nacionalmente pelas CDLs Jovens, ganha ainda mais relevância. A ação tem como objetivo conscientizar a população sobre o peso dos tributos e mostrar, de forma prática, o quanto eles impactam diretamente no preço final de produtos e serviços.


Mais do que uma iniciativa simbólica, o DLI funciona como um exercício de transparência. Ao oferecer produtos sem a incidência de impostos em um dia específico, a ação evidencia algo que muitas vezes passa despercebido: uma parcela significativa do valor pago pelo consumidor não está no produto, mas na carga tributária embutida ao longo de toda a cadeia.

Nota fiscal: ICMS embutido nos produtos é cobrado e declarado, mas em alguns casos não foi pago
Nota fiscal Wilson Dias/Agência Brasil

Discutir impostos não é questionar sua importância, pois eles são essenciais para o funcionamento do Estado. O que se defende é um sistema mais simples, equilibrado e justo, que estimule o crescimento econômico e garanta um retorno mais eficiente à sociedade. O Brasil avança ao iniciar a implementação da reforma tributária, mas ainda há um longo caminho a percorrer.


Mais do que pagar impostos, o brasileiro precisa entender o que está pagando e, principalmente, cobrar resultados. Esse é o verdadeiro espírito por trás do Dia Livre de Impostos, que este ano acontece no próximo dia 28 de maio, na Praia do Canto, reunindo diversas lojas em parceria com a Associação Comercial e Empresarial da Praia do Canto (ACPC). Vamos transformar informação em consciência e consciência em mudança.

 

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